Arany nélkül marad Venezuela

Hiába történt meg a hétvégén a hatalomváltás és Nicolás Maduro elmozdítása, a brit kormány továbbra is visszatartja Venezuela Londonban tárolt aranykészletét – írja a The Telegraph brit napilap. Yvette Cooper brit külügyminiszter a londoni alsóházban a képviselők kérdéseire válaszolva szögezte le hétfőn, hogy Nagy-Britannia továbbra sem hajlandó hivatalosan elismerni a venezuelai vezetést, ami jogi alapot szolgáltat arra, hogy az értékes nemesfém a Bank of England trezorjaiban maradjon.
A Bank of England földalatti páncéltermei, amelyek a világ második legnagyobb aranykészletét rejtik, számos ország központi bankja számára szolgálnak biztonságos tárolóhelyként. Venezuela azonban évek óta hiába próbál hozzáférni saját tulajdonához. A történet még 2018-ban kezdődött, amikor az akkor még hatalmon lévő Maduro megpróbálta hazaszállíttatni az aranyat, hogy annak segítségével próbáljon életet lehelni országa gazdaságába.
A brit jegybank azonban megtagadta a kérést, arra hivatkozva, hogy London nem ismeri el Madurót legitim elnöknek. A caracasi kormány ugyan pert indított a vagyon visszaszerzéséért, ám 2023-ban a brit Legfelsőbb Bíróságon végleg elvesztették a csatát.
Az ügy pénzügyi tétje hatalmas: míg 2020-ban 1,95 milliárd dollár körül mozgott a Londonban zárolt venezuelai arany értéke, az arany világpiaci árának drasztikus emelkedése miatt ez az összeg mára csaknem megduplázódott, és eléri a 3,6 milliárd dollárt.
Yvette Cooper a parlamenti meghallgatáson a „demokratikus átmenet” szükségességével indokolta a döntést.
A mindenkori kormányok nem ismerték el a venezuelai rezsimet, ez az alapja a független Bank of England döntésének
– fogalmazott a tárcavezető.
London a hétfőn beiktatott ideiglenes elnököt, Delcy Rodríguezt, Maduro korábbi helyettesét sem ismeri el legitim vezetőként.
Venezuela aranytartalékainak sorsa egyébként is kalandosan alakult az elmúlt évtizedben. Az Arany Világtanács (World Gold Council) adatai szerint 2014-ben az ország még mintegy 360 tonna arannyal rendelkezett, ami mai áron számolva 50 milliárd dollárt érne. A szocialista gazdálkodás és a szankciók okozta válság azonban felélte ezt a vagyont: Maduro kormánya folyamatosan adta el a tartalékokat, hogy készpénzhez jusson. A vevők között volt Törökország, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek, sőt, hírszerzési információk szerint a szintén amerikai szankciók által sújtott Irán is vásárolt a venezuelai aranyból.
A Bloomberg adatai szerint az ország devizatartaléka a 2008-as 42 milliárd dolláros csúcsról mára 13 milliárd dollárra apadt.
Az Egyesült Államok már 2019-ben figyelmeztette a nemzetközi pénzügyi világ szereplőit, hogy ne kereskedjenek a „Maduro-maffia által a venezuelai néptől ellopott” arannyal és olajjal.
Nicolas Maduro volt venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores tegnap állt bíróság elé New Yorkban, ahol mindketten ártatlannak vallották magukat. Maduro (első házasságából származó) fia, Nicolas Maduro Guerra emberrablásnak minősítette apja és „második anyja” elfogását.
Számítson rám és a családomra, hogy megtesszük a megfelelő lépéseket
– mondta az ország ideiglenes elnökének, Delcy Rodrigueznek, amikor az letette a hivatali esküt.
Az ifjabbik Maduro azonban maga is az amerikai igazságszolgáltatás célkeresztjében áll. A Pam Bondi amerikai főügyész által vasárnap nyilvánosságra hozott amerikai vádirat szerint a kábítószer-kereskedelemben való részvétellel vádolják, ő segített irányítani a kereskedelemhez használt légi útvonalakat és az állami olajvállalat repülőgépeit is.
Kemi Badenoch, a brit Konzervatív Párt vezetője morálisan helyesnek nevezte az amerikai kormányzat lépését, hogy eltávolították Venezuela éléről Madurót – jegyzi meg a brit napilap, hozzátéve, hogy Badenoch Nigériában nőtt fel, így testközelből ismeri a diktatúrák működését.