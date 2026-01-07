Arany nélkül marad Venezuela

Hiába történt meg a hétvégén a hatalomváltás és Nicolás Maduro elmozdítása, a brit kormány továbbra is visszatartja Venezuela Londonban tárolt aranykészletét – írja a The Telegraph brit napilap. Yvette Cooper brit külügyminiszter a londoni alsóházban a képviselők kérdéseire válaszolva szögezte le hétfőn, hogy Nagy-Britannia továbbra sem hajlandó hivatalosan elismerni a venezuelai vezetést, ami jogi alapot szolgáltat arra, hogy az értékes nemesfém a Bank of England trezorjaiban maradjon.

Nagy-Britannia Venezuela hétfőn beiktatott ideiglenes elnökét sem ismeri el legitim vezetőként (Fotó: Miraflores press office / AFP)

A Bank of England földalatti páncéltermei, amelyek a világ második legnagyobb aranykészletét rejtik, számos ország központi bankja számára szolgálnak biztonságos tárolóhelyként. Venezuela azonban évek óta hiába próbál hozzáférni saját tulajdonához. A történet még 2018-ban kezdődött, amikor az akkor még hatalmon lévő Maduro megpróbálta hazaszállíttatni az aranyat, hogy annak segítségével próbáljon életet lehelni országa gazdaságába.

A brit jegybank azonban megtagadta a kérést, arra hivatkozva, hogy London nem ismeri el Madurót legitim elnöknek. A caracasi kormány ugyan pert indított a vagyon visszaszerzéséért, ám 2023-ban a brit Legfelsőbb Bíróságon végleg elvesztették a csatát.

Az ügy pénzügyi tétje hatalmas: míg 2020-ban 1,95 milliárd dollár körül mozgott a Londonban zárolt venezuelai arany értéke, az arany világpiaci árának drasztikus emelkedése miatt ez az összeg mára csaknem megduplázódott, és eléri a 3,6 milliárd dollárt.

Yvette Cooper a parlamenti meghallgatáson a „demokratikus átmenet” szükségességével indokolta a döntést.

A mindenkori kormányok nem ismerték el a venezuelai rezsimet, ez az alapja a független Bank of England döntésének

– fogalmazott a tárcavezető.

London a hétfőn beiktatott ideiglenes elnököt, Delcy Rodríguezt, Maduro korábbi helyettesét sem ismeri el legitim vezetőként.

Venezuela aranytartalékainak sorsa egyébként is kalandosan alakult az elmúlt évtizedben. Az Arany Világtanács (World Gold Council) adatai szerint 2014-ben az ország még mintegy 360 tonna arannyal rendelkezett, ami mai áron számolva 50 milliárd dollárt érne. A szocialista gazdálkodás és a szankciók okozta válság azonban felélte ezt a vagyont: Maduro kormánya folyamatosan adta el a tartalékokat, hogy készpénzhez jusson. A vevők között volt Törökország, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek, sőt, hírszerzési információk szerint a szintén amerikai szankciók által sújtott Irán is vásárolt a venezuelai aranyból.

A Bloomberg adatai szerint az ország devizatartaléka a 2008-as 42 milliárd dolláros csúcsról mára 13 milliárd dollárra apadt.

Az Egyesült Államok már 2019-ben figyelmeztette a nemzetközi pénzügyi világ szereplőit, hogy ne kereskedjenek a „Maduro-maffia által a venezuelai néptől ellopott” arannyal és olajjal.