Ausztriában szigorítanának, Brüsszel háborús hitelt vesz fel, a feszültség fokozódik Grönlandon

Egyre nő a társadalmi nyomás Ausztriában a bevándorláspolitika szigorítására – derül ki az osztrák belügyminisztérium megrendelésére készült friss felmérésből. A kutatás szerint az osztrákok közel 70 százaléka támogatja a menedékkérők azonnali visszafordítását és a kitoloncolások felgyorsítását, miközben a lakosság többsége a migráció hatásait szinte minden területen inkább negatívnak látja.
Egy több, mint 1200 fő bevonásával készült IPSOS felmérés világosan jelzi: a közvélemény egyre határozottabb fellépést vár el a kormánytól. A válaszadók 69 százaléka szerint azoknak, akik embercsempészek segítségével jutnak az országba, egyáltalán nem lenne szabad menedékkérelmet benyújtaniuk.
Ugyanekkora arány támogatja a következetes kitoloncolásokat és a határokon történő azonnali visszafordítást is.
Szintén rendkívül magas a támogatottsága annak az elképzelésnek, hogy a menedékkérőket kötelezzék közösségi, közhasznú munkavégzésre. A lakosság 61 százaléka még a szociális juttatások további korlátozásával is egyetért, míg az egészségügyi ellátás puszta alapellátásra szűkítését is szűk többség támogatja.
A felmérésből az is kiderül, hogy az osztrák társadalom jelentős része már túlterheltnek érzi az országot.
Mindössze 36 százalék gondolja úgy, hogy a jelenlegi menekült- és migránslétszám még „elviselhető”. A fiatalabb, 29 év alatti korosztály valamivel megengedőbb: náluk 45 százalék látja kezelhetőnek a helyzetet. A felsőfokú végzettségűek körében nagyjából kiegyenlített az arány a pozitív és negatív vélemények között, míg a vidéki térségekben sokkal erősebb az aggodalom, mint a városokban.
Brüsszel 90 milliárdos hitelt vesz fel
Brüsszel beterjesztette a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna és a háború finanszírozására. Ursula von der Leyen szerint az Európai Bizottság javaslatcsomagja annak érdekében készült, hogy 2026-2027-ben is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása. Az Európai Uniós Ügyek Minisztérium eközben jelentést készített róla, hogy Brüsszel honnan is akarja elvenni a háború finanszírozáshoz szükséges forrásokat.
A brüsszeli csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára. A testület több rendeletet is módosítana, hogy a hitel fedezete az uniós költségvetés úgynevezett „mozgástere” terhére legyen biztosítható.
Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke a brüsszeli sajtótájékoztatón emlékeztetett: az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács tavaly decemberben állapodott meg arról, hogy a következő két évben 90 milliárd euróval támogatja Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit, megerősítve ezzel az Európai Unió elkötelezettségét az ország támogatása mellett az Oroszország által indított háborúban. A támogatásban az uniós tagállamok közül 24 vesz részt, Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt benne.
Fokozódik a feszültség: Macron katonákat küld Grönlandra
Emmanuel Macron francia elnök bejelentése szerint Franciaország csatlakozik a Dánia által Grönlandon szervezett katonai gyakorlatokhoz. Elmondása alapján Koppenhága kérésére döntött úgy, hogy az ország részt vesz az Operation Arctic Endurance nevű hadgyakorlaton – számolt be cikkében a Liga című napilap.
Dán felkérésre a Svéd Fegyveres Erők tisztjei is megjelentek Grönlandon – közölte Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. Január 14-i bejegyzésében azt írta, hogy több szövetséges ország képviselőivel együtt dolgoznak, és közösen készítik elő a dán vezetésű Operation Arctic Endurance következő lépéseit.
Amszterdami horror: migránsok erőszakolták a diákokat az „integráció” jegyében
Hatalmas botrányt kavart Hollandiában egy oknyomozó riport. Évekig tartó szexuális erőszaknak, zaklatásnak és fizikai fenyegetéseknek voltak kitéve azok a diákok, akiket egy „integrációt segítő” program keretében menekültekkel költöztettek össze Amszterdamban. A Stek Oost nevű lakókomplexumot 2018-ban a lakhatási és migrációs válság mintaprojektjeként mutatták be. Az elképzelés szerint 125 holland diák és 125 menekült élt volna együtt a főváros Watergraafsmeer városrészében Amszterdamban, sőt a fiatalokat kifejezetten arra ösztönözték, hogy „barátkozzanak össze” a migránsokkal, elősegítve ezzel beilleszkedésüket a holland társadalomba, írja a Daily Mail.
A valóság azonban – a Zembla című oknyomozó dokumentumfilm szerint – drámai fordulatot vett. A komplexumban élő diákok arról számoltak be, hogy rendszeresek voltak a szexuális zaklatások, erőszakos cselekmények, fenyegetések és zaklatások, sőt egyes esetekben csoportos nemi erőszak gyanúja is felmerült.
Egy volt lakó elmondása szerint gyakoriak voltak a verekedések a folyosókon és a közös helyiségekben, míg egy férfi diák arról beszélt, hogy egy menekült egy húsz centiméteres konyhakéssel fenyegette meg. Többen állították: hiába tettek bejelentéseket, panaszaikat az illetékes hatóságok figyelmen kívül hagyták.
Donald Trump elárulta, ki áll a béke útjában – ez még Brüsszelnek is megakad a torkán
Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy egy esetleges békemegállapodást Ukrajna – és nem Oroszország – hátráltat, ami éles ellentétben áll az európai szövetségesek retorikájával, akik következetesen azt hangsúlyozták, hogy Moszkvának csekély érdeke fűződik az ukrajnai háború befejezéséhez. Egy szerdán, az Ovális Irodában adott exkluzív interjúban Trump kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll arra, hogy lezárja Ukrajna elleni, csaknem négy éve tartó invázióját. Az amerikai elnök szerint Zelenszkij ezzel szemben visszafogottabb – írja cikkében a Reuters.
Szerintem készen áll a megállapodásra – mondta Trump az orosz elnökről. Szerintem Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra.
Arra a kérdésre, hogy miért nem sikerült még megoldaniuk az Egyesült Államok vezette tárgyalásoknak Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi konfliktusát, Trump így válaszolt: „Zelenszkij.”
Trump megjegyzései arra utaltak, hogy ismét nőtt a frusztrációja az ukrán vezetővel szemben.
A két elnöknek régóta viharos a kapcsolata, bár az egyeztetéseik Trump hivatalba való visszatérésének első évében javulni látszottak.