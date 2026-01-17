Ausztriában szigorítanának, Brüsszel háborús hitelt vesz fel, a feszültség fokozódik Grönlandon

Egyre nő a társadalmi nyomás Ausztriában a bevándorláspolitika szigorítására – derül ki az osztrák belügyminisztérium megrendelésére készült friss felmérésből. A kutatás szerint az osztrákok közel 70 százaléka támogatja a menedékkérők azonnali visszafordítását és a kitoloncolások felgyorsítását, miközben a lakosság többsége a migráció hatásait szinte minden területen inkább negatívnak látja.

Migránsok várakoznak egy villamos megállóban Bécsben, Ausztriában

Fotó: AFP

Egy több, mint 1200 fő bevonásával készült IPSOS felmérés világosan jelzi: a közvélemény egyre határozottabb fellépést vár el a kormánytól. A válaszadók 69 százaléka szerint azoknak, akik embercsempészek segítségével jutnak az országba, egyáltalán nem lenne szabad menedékkérelmet benyújtaniuk.

Ugyanekkora arány támogatja a következetes kitoloncolásokat és a határokon történő azonnali visszafordítást is.

Szintén rendkívül magas a támogatottsága annak az elképzelésnek, hogy a menedékkérőket kötelezzék közösségi, közhasznú munkavégzésre. A lakosság 61 százaléka még a szociális juttatások további korlátozásával is egyetért, míg az egészségügyi ellátás puszta alapellátásra szűkítését is szűk többség támogatja.

A felmérésből az is kiderül, hogy az osztrák társadalom jelentős része már túlterheltnek érzi az országot.

Mindössze 36 százalék gondolja úgy, hogy a jelenlegi menekült- és migránslétszám még „elviselhető”. A fiatalabb, 29 év alatti korosztály valamivel megengedőbb: náluk 45 százalék látja kezelhetőnek a helyzetet. A felsőfokú végzettségűek körében nagyjából kiegyenlített az arány a pozitív és negatív vélemények között, míg a vidéki térségekben sokkal erősebb az aggodalom, mint a városokban.

