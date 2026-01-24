Az emberrablók feszültek lettek - videó

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, amelyek kapcsán azonban érezhetően egyre feszültebb a civil társadalom. Egy friss videóban például már a forgalom is megállt, amikor a sofőrök érzékelték, hogy egy földön fekvő férfit bántalmaznak az emberrablók.

Az emberrablók továbbra sem szeretik a figyelmet munka közben

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó kezdetén jól kivehetően az egyik egyenruhás hasba rúgja a fiatal férfit, aki ekkor már a földön fekszik. Néhány másodperc múlva azonban már folyamatos dudálás hallatszik.

Az esetet egy sofőr rögzítette, aki szintén megállt a bajba jutott férfi mellett és oda is szólt eközben az emberrablóknak. Eközben egy másik autó sofőrje folyamatos dudaszóval hívta fel a figyelmet az eseményre.

A férfit végül az emberrablók a kamerák és a dudaszó láttán nem bántalmazták tovább, azonban láthatóan idegesek lettek a nagy figyelemtől.

Az egyik egyenruhás egyébként el is küldte melegebb éghajlatra a dudáló sofőrt. A civilek ilyen formában való kiállása nem példátlan eset, főleg az elmúlt időszakban. A toborzók ugyanis egyre több esetben fordulnak azon lakosok ellen, akik valamilyen formában megpróbálják megakadályozni, vagy megörökíteni a jogellenes cselekményeket.

Habár az ukrán kormányzat még ősszel törvényben írta elő a testkamera viselését a toborzók számára, láthatólag ennek hiányát senki nem kéri rajtuk számon.

Ehelyett az egyenruhások kaptak kényszerítő eszközöket, amelyek között sokkoló és paprikaspray is szerepel. Több felvételt is lehetett látni az elmúlt időszakban, amin ezeket az eszközöket a civilek ellen is bevetették. Az egyik ilyen videón például egy nőt fújtak le vele, aki éppen videóra vette, amint egy földön fekvő férfit sokkolnak a katonák.