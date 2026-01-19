Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Időjárás

Nem tréfa, jön a mélyfagy: az év eddigi leghidegebb napjai következnek

emberrabló

Az emberrablók ismét lecsaptak

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb videó került elő a brutális ukrán sorozásról. Az emberrablók ezúttal is egy fiatal férfit tuszkoltak be a már jól ismert kisbuszba, a járókelők pedig hiába próbáltak segíteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emberrablóUkrajnakényszersorozás

Egy friss videó került elő ismét a brutális ukrán sorozásokról. A felvételeken az emberrablók ismét egy fiatal férfit tuszkolnak be a már jól ismert kisbuszba, hiába próbáltak meg a járókelők segíteni. 

Az emberrablók továbbra is minden nap szolgálatban vannak
Az emberrablók továbbra is minden nap szolgálatban vannak 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételeket diszkréten készítette egy helyi lakos az ablakból és az látható rajta, amint három egyenruhás próbál meg egy fiatal férfit a kisbuszba tuszkolni. az emberrablók közül az egyik eközben feltartja a járókelőket, akik láthatólag igyekeztek volna segíteni. 

Végül hiába próbáltak meg segíteni és hiába küzdött a férfi, nem sikerült elmenekülni a tisztek elől. 

A diszkrét felvételkészítésnek megvan a maga oka, hiszen szinte naponta kerülnek elő újabb és újabb videók az erőszakos mozgósításról, amely során a tisztek már a lakosságot sem kímélik. Több esetben is amikor érzékelték a kamerákat, paprikaspray-t vetettek be, emellett pedig már azoknak is gondolkodás nélkül nekitámadnak, akik megpróbálnak beavatkozni. 

Elméletben tavaly szeptember óta kötelező lenne a testkamera viselése a toborzóknak, azonban úgy fest ezt senki nem ellenőrzi. Annyi azonban biztos, hogy paprikaspray-t és sokkolót már kaptak az emberrablók, hogy sikeresebben tudják megtörni az áldozatokat. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!