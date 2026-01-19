Az emberrablók ismét lecsaptak

Egy friss videó került elő ismét a brutális ukrán sorozásokról. A felvételeken az emberrablók ismét egy fiatal férfit tuszkolnak be a már jól ismert kisbuszba, hiába próbáltak meg a járókelők segíteni.
A felvételeket diszkréten készítette egy helyi lakos az ablakból és az látható rajta, amint három egyenruhás próbál meg egy fiatal férfit a kisbuszba tuszkolni. az emberrablók közül az egyik eközben feltartja a járókelőket, akik láthatólag igyekeztek volna segíteni.
Végül hiába próbáltak meg segíteni és hiába küzdött a férfi, nem sikerült elmenekülni a tisztek elől.
A diszkrét felvételkészítésnek megvan a maga oka, hiszen szinte naponta kerülnek elő újabb és újabb videók az erőszakos mozgósításról, amely során a tisztek már a lakosságot sem kímélik. Több esetben is amikor érzékelték a kamerákat, paprikaspray-t vetettek be, emellett pedig már azoknak is gondolkodás nélkül nekitámadnak, akik megpróbálnak beavatkozni.
Elméletben tavaly szeptember óta kötelező lenne a testkamera viselése a toborzóknak, azonban úgy fest ezt senki nem ellenőrzi. Annyi azonban biztos, hogy paprikaspray-t és sokkolót már kaptak az emberrablók, hogy sikeresebben tudják megtörni az áldozatokat.