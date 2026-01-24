Az európai adófizetők fizetnék Ukrajna számláját

Orbán Viktor miniszterelnök ma Kaposváron szólalt fel a háborúellenes gyűlésen, amely során kitért azokra a brüsszeli tervekre is, amelyeket a Politico szerzett meg nemrég. A 18 oldalas dokumentum szerint nyolcszázmilliárd dollárnyi tőkére lenne szükség Ukrajna újjáépítéséhez, amelyet javarészt az európai adófizetők állnának. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti petíciót, amellyel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására.

Brüsszel tervei alapján Ukrajna újjáépítését az európai emberek fizetnék meg

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Brüsszel friss tervei szerint az Európai Unió nemcsak a háború folytatását akarja finanszírozni, de egy esetleges béke esetén Ukrajna újjáépítését is pénzelni akarja, amely a dokumentumok szerint nyolcszázmilliárd dollárt igényelne. Ráadásul a tervek szerint emellett Ukrajna gyorsított felvétele továbbra is eltökélt célja az Európai Bizottságnak.

A kiszivárgott dokumentumok szerint a cél, hogy Ukrajna már 2027-ben csatlakozzon az unióhoz.

A friss tervekben ráadásul nem szerepelnek azok az összegek, amelyeket az EU a katonai kiadásokra akar fordítani, ami további 700 milliárd dolláros költséget jelent.

Összesen tehát a brüsszeli vezetés 1500 milliárd dollárt akar az elkövetkezendő időszakban a háborúra és Ukrajnára fordítani.

Dömötör Csaba a Patrióták képviselője még egy érdekességre felhívta a figyelmet a dokumentum kapcsán. A pénz ugyanis a tervek szerint éppen azokhoz a gigavállalatokhoz vándorolna, akik már a háborúból is hasznot húztak, többek között például a BlackRock amerikai vagyonkezelőhöz is, ami vezető szerepre törekszik az újjáépítés kapcsán.

Orbán Viktor: Ez a választás egyik tétje

A magyar miniszterelnök már korábban is látta azt a dokumentumot, amiről ugyan beszélt Brüsszelben az állam és kormányfők találkozója után, azonban annak részletei, akkor még nem kerültek nyilvánosságra. Most a kaposvári háborúellenes gyűlésen már konkrét számokról beszélt a miniszterelnök.

Orbán Viktor ismertette, hogy a dokumentum szerint mekkora összeget szán a brüsszeli vezetés a háború utáni újjáépítésre, valamint azt is hangsúlyozta, hogy „sunyi módon”, az apró betűs részben rejtették el, hogy ezen számítások még nem tartalmazzák a hadi kiadásokat.

Most már nem arról van szó, hogy mi mit gondolunk innen Budapestről, meg agyasan kigondoltuk, hogy mi lesz ebből, hanem le van írva, hogy pontosan mi fog történni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.