Az európai adófizetők fizetnék Ukrajna számláját

Orbán Viktor miniszterelnök ma Kaposváron szólalt fel a háborúellenes gyűlésen, amely során kitért azokra a brüsszeli tervekre is, amelyeket a Politico szerzett meg nemrég. A 18 oldalas dokumentum szerint nyolcszázmilliárd dollárnyi tőkére lenne szükség Ukrajna újjáépítéséhez, amelyet javarészt az európai adófizetők állnának. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti petíciót, amellyel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására.
Brüsszel friss tervei szerint az Európai Unió nemcsak a háború folytatását akarja finanszírozni, de egy esetleges béke esetén Ukrajna újjáépítését is pénzelni akarja, amely a dokumentumok szerint nyolcszázmilliárd dollárt igényelne. Ráadásul a tervek szerint emellett Ukrajna gyorsított felvétele továbbra is eltökélt célja az Európai Bizottságnak.
A kiszivárgott dokumentumok szerint a cél, hogy Ukrajna már 2027-ben csatlakozzon az unióhoz.
A friss tervekben ráadásul nem szerepelnek azok az összegek, amelyeket az EU a katonai kiadásokra akar fordítani, ami további 700 milliárd dolláros költséget jelent.
Összesen tehát a brüsszeli vezetés 1500 milliárd dollárt akar az elkövetkezendő időszakban a háborúra és Ukrajnára fordítani.
Dömötör Csaba a Patrióták képviselője még egy érdekességre felhívta a figyelmet a dokumentum kapcsán. A pénz ugyanis a tervek szerint éppen azokhoz a gigavállalatokhoz vándorolna, akik már a háborúból is hasznot húztak, többek között például a BlackRock amerikai vagyonkezelőhöz is, ami vezető szerepre törekszik az újjáépítés kapcsán.
Orbán Viktor: Ez a választás egyik tétje
A magyar miniszterelnök már korábban is látta azt a dokumentumot, amiről ugyan beszélt Brüsszelben az állam és kormányfők találkozója után, azonban annak részletei, akkor még nem kerültek nyilvánosságra. Most a kaposvári háborúellenes gyűlésen már konkrét számokról beszélt a miniszterelnök.
Orbán Viktor ismertette, hogy a dokumentum szerint mekkora összeget szán a brüsszeli vezetés a háború utáni újjáépítésre, valamint azt is hangsúlyozta, hogy „sunyi módon”, az apró betűs részben rejtették el, hogy ezen számítások még nem tartalmazzák a hadi kiadásokat.
Most már nem arról van szó, hogy mi mit gondolunk innen Budapestről, meg agyasan kigondoltuk, hogy mi lesz ebből, hanem le van írva, hogy pontosan mi fog történni
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint egyúttal ennek a haditervnek része, hogy ezt a pénzmennyiséget elő kell teremteni, amihez pedig Ukrajnát még 2027-ben fel kell venni az Európai Unióba. A miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy ez tönkretenné a magyar mezőgazdaságot és az összes pénzüket is elvinné.
Ha nem állunk a sarkunkra és nem jelentjük ki, hogy mi nem fizetünk, és ebben nem fogunk részt venni, akkor bele fognak minket préselni egy olyan adósságba, amit nemhogy az unokáink, de még a dédunokáink is fizetni fognak
– nyomatékosította.
A miniszterelnök mindenkit arra biztatott, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, amellyel mindenki nemet mondhat az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg.
Három dolgot lehet a petíció kitöltésével elmondani:
- Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására;
- Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg;
- És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére.
A szakértők szerint is komoly a probléma van a tervvel
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a brüsszeli dokumentum gazdasági terhe a már amúgy is feszes uniós kereteket még inkább szétfeszítené, és elodázná a tagállamokon belüli felzárkóztatási programokat, ez azonban csak az egyik probléma. A szakértő szerint ugyanis a terv egy olyan átfogó gazdasági és politikai konstrukciót vázol fel, amely alapjaiban érinti az Európai Unió költségvetését, a tagállamok szuverenitását és a kontinens gazdasági erőviszonyait.
A jelenlegi információk szerint az ukrán újjáépítést, a 10 éves „prosperity plan” alapját, Brüsszel részben meglévő EU-keretekből, – akár átütemezéssel, átcsoportosítással – azaz uniós közpénzből tervezik finanszírozni, a pénzügyi keret további részét magán- és fejlesztési befektetések, azaz közös hitelfelvétel adhatják. Közgazdasági előrejelzések szerint a közös hitel visszafizetése hosszú távú kötelezettség (akár 10–20 éves), és a tagállamok adóalapjaihoz kötődhetne, ebből következően a közös hitel közös kockázatot jelent, tehát ha Ukrajna nem tud visszafizetni, azt tagállami hozzájárulásokból kell majd fedezni
Összességében Brüsszel „Vízió Ukrajna 2040-ig” terve egy olyan konstrukció képét rajzolja fel, amelyben a költségeket az európai – köztük a magyar – adófizetők viselik, míg az előnyök döntően a globális nagytőke számára realizálódnak. Ez a felállás nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási kérdéseket is felvet, amelyek hosszú távon az Európai Unió jövőjét is meghatározhatják.