Az orosz árnyékflotta felszámolását sürgeti Franciaország

Franciaország azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió soron következő, huszadik szankciós csomagja az orosz „árnyékflotta” elleni intézkedésekre koncentráljon. A párizsi álláspont szerint ezek a hajók meghatározó szerepet töltenek be abban, hogy Moszkva a nyugati korlátozások ellenére is fenn tudja tartani olajexportját – számolt be róla a Le Monde.

A képen a Boracay nevű tanker hajó Franciaország partjainál, 2025. októberében (A gyanú szerint az orosz árnyékflotta része) Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter közölte: Párizs azt szeretné, ha az új uniós intézkedések kifejezetten azokra a tankerekre összpontosítanának, amelyek az orosz olajat a nemzetközi korlátozások megkerülésével szállítják. Mint mondta, az árnyékflotta működése lehetővé teszi Moszkva számára, hogy továbbra is jelentős bevételekhez jusson.

A francia külügyminiszter arról is beszámolt, hogy Franciaország a közelmúltban egy ilyen hajót tartóztatott fel a Földközi-tengeren. A tárcavezető ezt az intézkedést az árnyékflotta elleni fellépés részeként említette.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a következő szankciós csomagot várhatóan február 24-én fogadják el. Jelezte, hogy a tagállamok között még nem alakult ki teljes egyetértés az új intézkedések részleteiről.