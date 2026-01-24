Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

A tárca közlése szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a következőt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. (…) Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára.”

Szijjártó Péter Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejegyzésére reagált (Fotó: Anadolu via AFP)

„De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi” – folytatta.

„Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága” – tette hozzá.

Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát — egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel

– zárta üzenetét Szibiha.

Erre reagálva Szijjártó Péter azt írta, hogy „az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza”.

„Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba” – húzta alá.

Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország

– figyelmeztetett.