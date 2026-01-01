Hírlevél
Andrej Babis

Babis békét remél

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
A cseh miniszterelnök újévi beszédében hangsúlyozta, hogy a világ politikusai felelősséggel tartoznak az elkövetkezendő generációkért és azért, hogy békében éljenek. Andrej Babis szerint idén eljöhet a béke, azonban még mindig sok az olyan európai politikus, aki elkerülhetetlen háborúról beszél.
Andrej BabisbékeCsehország

A frissen megválasztott cseh miniszterelnök szerint a politikusok a világban felelősséggel tartoznak azért, hogy a fiatal generáció békében élhessen. Andrej Babis szerint 2026 a béke éve lehet, azonban még mindig sok az olyan európai politikus, aki elkerülhetetlen háborúról beszél – írja a Mezha

Andrej Babis reménykedik benne, hogy 2026 talán végre a béke éve lehet 
 Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A cseh miniszterelnök újévi köszöntő beszédében optimistán beszélt az előttünk álló évről, ami szerinte elhozhatja a békét. Andrej Babis ugyanakkor határozottan kérte az európai politikusokat, hogy ne erősítsék az elkerülhetetlen háború rémképét.

Azt kívánom, hogy 2026 a béke éve legyen. És hiszem, hogy az lesz. Ahelyett, hogy a békés megoldások után kutatnánk, egyre gyakrabban halljuk, hogy a háború elkerülhetetlen, hogy két-három éven belül bekövetkezik. Ez nem a politika feladata. A politikusoknak nem szabad háborúval riogatniuk. Az ő felelősségük, hogy a háborúk véget érjenek

– fogalmazott Babis. 

A cseh miniszterelnök már többször is hangsúlyozta, hogy szemben Csehország előző kormányával, ő a békepárti álláspontot támogatja. Babis szerint a cseh választók pénzének Csehországban és nem Ukrajnában van a helye. 

A cseh kormány egyébként várhatóan január 7-én egyeztet majd a tüzérségi lőszer-szállítási kezdeményezésről Ukrajna számára. 

Beszédében Andrej Babis Babis reményét fejezte ki, hogy 2026-ban Csehország polgárai büszkék lehetnek országukra. Ebben az összefüggésben azt javasolta, hogy március 30-át tegyék a cseh zászló napjává. 

 

