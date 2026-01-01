Babis békét remél

A frissen megválasztott cseh miniszterelnök szerint a politikusok a világban felelősséggel tartoznak azért, hogy a fiatal generáció békében élhessen. Andrej Babis szerint 2026 a béke éve lehet, azonban még mindig sok az olyan európai politikus, aki elkerülhetetlen háborúról beszél – írja a Mezha.

Andrej Babis reménykedik benne, hogy 2026 talán végre a béke éve lehet

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A cseh miniszterelnök újévi köszöntő beszédében optimistán beszélt az előttünk álló évről, ami szerinte elhozhatja a békét. Andrej Babis ugyanakkor határozottan kérte az európai politikusokat, hogy ne erősítsék az elkerülhetetlen háború rémképét.

Pusťte si prosím můj novoroční projev, je důležitý. A přeji vám všem krásný nový rok plný radosti, štěstí a hlavně zdraví ❤️ pic.twitter.com/lQpAXelgDz — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 1, 2026

Azt kívánom, hogy 2026 a béke éve legyen. És hiszem, hogy az lesz. Ahelyett, hogy a békés megoldások után kutatnánk, egyre gyakrabban halljuk, hogy a háború elkerülhetetlen, hogy két-három éven belül bekövetkezik. Ez nem a politika feladata. A politikusoknak nem szabad háborúval riogatniuk. Az ő felelősségük, hogy a háborúk véget érjenek

– fogalmazott Babis.

A cseh miniszterelnök már többször is hangsúlyozta, hogy szemben Csehország előző kormányával, ő a békepárti álláspontot támogatja. Babis szerint a cseh választók pénzének Csehországban és nem Ukrajnában van a helye.

A cseh kormány egyébként várhatóan január 7-én egyeztet majd a tüzérségi lőszer-szállítási kezdeményezésről Ukrajna számára.

Beszédében Andrej Babis Babis reményét fejezte ki, hogy 2026-ban Csehország polgárai büszkék lehetnek országukra. Ebben az összefüggésben azt javasolta, hogy március 30-át tegyék a cseh zászló napjává.