Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Fagy

Akár 30 centi hó is jöhet: riasztást adtak ki több vármegyére

Andrej Babis

Babis bízik egy demokratikus fordulatban

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A cseh miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az amerikai beavatkozás után demokratikus fordulat jöhet Venezuelában. Adrej Babis szerint egy autokratikus rezsim vezetőjét távolította el az Egyesült Államok Nicolás Maduro elnök elfogásával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrej BabisCsehországEgyesült Államok

A cseh miniszterelnök is reagált az egyesült Államok Venezuelában végrehajtott műveletére. Andrej Babis szerint Nicolas Maduró elfogásával egy diktátor uralmát döntötték meg és reményét fejezte ki egy demokratikus fordulat iránt – írja a Echo24 cseh portál. 

Babis reménykedik egy demokratikus fordulatban
Babis reménykedik egy demokratikus fordulatban 
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Delta Force egyedülálló beavatkozást hajtott végre az autokratikus, demokráciaellenes Maduro-rezsim ellen. Reméljük, hogy mindez Venezuela polgárainak szabadsághoz és demokráciához vezet, és hogy egy demokratikus vezetést választanak

– mondta Babis.

A cseh elnök egyúttal rávilágított, hogy a kormány jelenleg kiemelten foglalkozik Jan Darmovzal cseh állampolgár sorsával, akit a venezuelai hatóságok 2024 szeptembere óta tartanak fogva állítólagos puccskísérlet miatt. Az ország egyébként következetesen tagadta a Darmovzallal kapcsolatos vádakat és politikai fogolyként tartja számon a férfit. 

A miniszterelnök szerint a cseh férfi ügyét különböző diplomácia csatornákon keresztül próbálják megoldani. 

Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök parancsára az Egyesült Államok hadseregének speciális alakulata a Delta Force behatolt a venezuelai főváros területére és elfogta a regnáló elnököt, Nicolás Madurót. Madurót drogkereskedelemmel vádolja Amerika és egy amerikai hadihajó fedélzetén New Yorkba szállították. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!