Babis bízik egy demokratikus fordulatban

A cseh miniszterelnök is reagált az egyesült Államok Venezuelában végrehajtott műveletére. Andrej Babis szerint Nicolas Maduró elfogásával egy diktátor uralmát döntötték meg és reményét fejezte ki egy demokratikus fordulat iránt – írja a Echo24 cseh portál.

Babis reménykedik egy demokratikus fordulatban

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Delta Force egyedülálló beavatkozást hajtott végre az autokratikus, demokráciaellenes Maduro-rezsim ellen. Reméljük, hogy mindez Venezuela polgárainak szabadsághoz és demokráciához vezet, és hogy egy demokratikus vezetést választanak

– mondta Babis.

A cseh elnök egyúttal rávilágított, hogy a kormány jelenleg kiemelten foglalkozik Jan Darmovzal cseh állampolgár sorsával, akit a venezuelai hatóságok 2024 szeptembere óta tartanak fogva állítólagos puccskísérlet miatt. Az ország egyébként következetesen tagadta a Darmovzallal kapcsolatos vádakat és politikai fogolyként tartja számon a férfit.

A miniszterelnök szerint a cseh férfi ügyét különböző diplomácia csatornákon keresztül próbálják megoldani.

Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök parancsára az Egyesült Államok hadseregének speciális alakulata a Delta Force behatolt a venezuelai főváros területére és elfogta a regnáló elnököt, Nicolás Madurót. Madurót drogkereskedelemmel vádolja Amerika és egy amerikai hadihajó fedélzetén New Yorkba szállították.