Az új cseh kormány és Babis jó barátunk

Andrej Babis cseh miniszterelnökre erős szövetségesként tekint Orbán Viktor és a magyar kormány, aki a magyar kormányfőhöz hasonlóan az illegális migráció ellen és a béke ügye mellett teszi le a voksát Brüsszelben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrej Babis szerint Orbán Viktor egy igazi magyar. Szerinte a magyar kormányfő Európa egyik legjelentősebb politikusa, aki világszerte rendelkezik kapcsolatokkal.

Andrej Babis cseh miniszterelnök Fotó: Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán melyhez azt írta:

Az új cseh kormány jó barátunk, Andrej Babis pedig az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak. Korábban közösen harcoltunk az illegális migráció ellen és most a béke ügye mellett állunk ki közösen. Minél erősebb itt a szövetségünk, annál jobban tudunk fellépni Brüsszel háborús tervei ellen.

A magyar és a cseh patrióta kormány azonos állásponton van a legfőbb kérdésekben

A magyar és a cseh patrióta kormány azonos állásponton van a legfontosabb kérdésekben, egyszerre mondanak nemet a háborúra, a migrációra és a genderőrületre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában. A minisztérium közlés szerint a tárcavezető a cseh kollégájával, Petr Macinkával közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy a magyar kormány nagy örömmel vette tudomásul a patrióták győzelmét a csehországi választáson.

Egy pártcsaládhoz tartozunk, és egészen új érzés lesz az, hogy az európai uniós egyeztetéseken immár a patrióta pártcsaládnak két képviselője is jelen lesz

– mondta. „Mi nagyra becsüljük a cseh patriótákkal fenntartott együttműködésünket. Ez az együttműködés korábban hozott egy olyan eredményt, amely alapvető fontosságú Magyarország biztonsága szempontjából” – folytatta.

Ma nagyrészt annak is köszönhetően vagyunk migránsmentes ország, hogy korábban a visegrádi csoport meg tudta állítani a kötelező migránsletelepítési kvótákról szóló brüsszeli döntést. Akkor is Andrej Babis volt Csehország miniszterelnöke

– tette hozzá. Majd kiemelte, hogy a nyomás azóta is nagy, Brüsszel továbbra is be akarja nyomni a migránsokat a két országba. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a cseh és a magyar patrióták együtt mondanak nemet erre, és nem engedik, hogy az országaikba illegális migránsokat telepítsenek be.

Ma megerősítettük ezt a szövetségünket és ezt az együttműködésünket. A cseh és a magyar kormány közösen áll ki a migránsok betelepítésével szemben

– húzta alá. Illetve hangsúlyozta, hogy hasonlóképpen, közösen mondanak nemet a háborúra, közösen támogatják az amerikai békeerőfeszítéseket, és nem engedik, hogy belerángassák országaikat a háborúba.

Látszik, hogy Brüsszelben döntés van arról, hogy háborúba kell menni az oroszokkal szemben. Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy ebből a háborúból mi kimaradunk, és nem küldjük el a magyar emberek pénzét és nem küldjük el a magyar fegyvereket sem Ukrajnába

– jelentette ki. A miniszter végül úgy vélekedett, hogy a cseh patrióták győzelme lehetőséget biztosít a visegrádi együttműködés újraélesztésére, ami Közép-Európa érdeke, és növeli a résztvevő országok erejét. Továbbá rámutatott, hogy a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös Magyarország és Csehország számára.

Cseh vállalatok Magyarországon majdnem tízezer munkahelyet tartanak fenn. A védelmi ipari együttműködésünk is egyre szélesebb körű. A MOL több mint háromszáz benzinkutat üzemeltet Csehországban. A magyar áramszolgáltató vállalat pedig több mint másfélmillió fogyasztó ellátását biztosítja itt Csehországban

– sorolta. „Tehát mi úgy látjuk, hogy a cseh patrióták győzelmét követően egy új, remek időszak előtt állunk Magyarország és Csehország együttműködésében. És készen állunk arra, hogy ezt az együttműködést a lehető legmagasabb szintre vigyük tovább, és jó érzés azt tapasztalni, hogy ez a szándék most kölcsönös” – összegzett. Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nap folyamán Andrej Babis cseh miniszterelnökkel, Karel Havlícek kormányfő-helyettessel, gazdasági miniszterrel és Tomio Okamura házelnökkel is találkozott.

Örömmel állapíthattam meg, hogy a cseh és a magyar kormány – mint két patrióta kormány – álláspontjai a legfontosabb kérdésekben egybeesnek, egyszerre mondunk nemet a háborúra, a migrációra és a genderőrületre. És jó érzés, hogy ezekben a kérdésekben mind együtt fogunk tudni dolgozni az elkövetkezendő időszakban

– fogalmazott.