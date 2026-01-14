Babis leleplezte: titkos milliárdok jutottak Csehországból Ukrajnába

Hírlevél
40 perce
Olvasási idő: 5 perc
A cseh kormány tájékoztatása szerint cseh vállalatok összesen 274 milliárd korona értékű katonai felszerelést szállítottak Ukrajnának a lőszer-kezdeményezés keretében. Erről Andrej Babis miniszterelnök és Karel Havlícsek miniszterelnök-helyettes számolt be újságíróknak a kabinetülés után.
lőszerpénzUkrajnaprogramCsehország

Babis azt állítja, hogy Petr Fiala korábbi kormánya eltitkolta a programot, és a Katonai Hírszerzés költségvetésébe rejtette. Szerinte ez a megoldás nem volt átlátható, és a mostani kabinet csak az utóbbi hetekben jutott részletes információkhoz. 

Czech Prime Minister Andrej Babis and the newly appointed members of the Czech government attend their first press conference after the Czech President appointed the new cabinet on December 15, 2025 at the Government headquarter in Prague. Andrej Babis, a billionaire supporter of US President Donald Trump, returned to power as Czech prime minister, signalling a possible end to Ukraine aid and potentially rockier ties with the European Union. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Andrej Babis (Fotó: MICHAL CIZEK / AFP)

Babis már a parlamenti választások előtt is bírálta a kezdeményezést, és azt ígérte, leállítja. Most azt mondja, hogy a kormánykoalíció teljesíti ezt a választási ígéretet azzal, hogy a cseh költségvetésből nem költ a programra – írja az iDnes.

Babis szerint az ANO, az SPD és az Autósok miniszterei az elmúlt hetekben értesültek arról, hogy mintegy 280 milliárd korona áramlott át cseh vállalatokon a lőszer-kezdeményezés részeként. Állítása szerint ezt Ales Vytecska, az AMOS, vagyis a Kormányközi Védelmi Együttműködési Ügynökség igazgatója közölte vele, aki a kezdeményezést koordinálja. 

Babis azt is hozzátette, hogy a cseh költségvetésből titokban 17,1 milliárd koronát fordítottak fegyverekre, és szerinte mindezt rejtve kezelték. Havlícsek pontosította, hogy a lőszer-kezdeményezés 114 milliárd koronára vonatkozott, és további 160 milliárdot hasonló módon használtak fel.

Összesen tehát nagyjából 280 milliárd cseh koronáról van szó, amelyet a program és a rendszer keretében egyéni donoroknak értékesítettek, és az így beszerzett felszerelés Ukrajnában kötött ki.

Petr Fiala volt miniszterelnök szerint Babis nyilvános kijelentései biztonsági kockázatokat hordoznak. Úgy véli, hogy a program részleteiről való beszéd veszélyezteti az abban részt vevő emberek és vállalatok biztonságát, és gazdasági következményekkel is járhat. 

Emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett kormány indította a nagy kaliberű lőszer biztosítására irányuló kezdeményezést Ukrajnának. Fiala szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy háborús fegyverszállításról van szó, annak minden kockázatával együtt.

A lőszer-kezdeményezés keretében Csehország főként Hollandiával és Dániával működik együtt. A program koordinátora – az AMOS – világszerte kutat lőszer-utánpótlás után, és tárgyal a nemzetközi finanszírozásról. A lőszer költségeit túlnyomórészt más országok állják, köztük Németország, Kanada és Hollandia. 

A beszámolók szerint Ukrajna tavaly 1,8 millió darab lőszert kapott, így összesen már több mint négy millió darabnál tart. Jan Lipavský volt külügyminiszter közlése szerint a donor országok eddig 100 milliárd koronát adományoztak lőszerre Ukrajna számára, míg Csehország 2–3 milliárd koronával járult hozzá.

 

