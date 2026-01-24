Bajnai emberét igazolta le a Tisza

Orbán Anitát mutatta be Magyar Péter, mint a Tisza Párt külpolitikai vezetőjét. A neve ismerős lehet, hiszen Orbán Anita Bajnai Gordonnal együtt már éve óta igazgatósági tag az egyik legismertebb, ultraliberális biztonságpolitikai szervezetben a Globsecben, de a Soros-szervezetek körül is megfordult.

Bajnai Gordon és Orbán Anita is igazgatósági tag egy ultraliberális szervezetben

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Egy ideje már pletykáltak arról, hogy Orbán Anita lehet a Tisza Párt külügyi vezetője, most azonban Magyar Péter hivatalosan is bejelentette a szakember érkezését. Habár a baloldali lapok igyekeztek Orbán Anitát jobboldalinak beállítani, Magyar Péter legújabb „sztár” igazolása valójában erős baloldali beágyazottsággal bír.

Orbán Anita ugyanis nemcsak ugyanabban az ultraliberális biztonságpolitikai szervezetben igazgatósági tag, amiben Bajnai Gordon is, de emellett számtalan Soros Györgyhöz köthető szervezettel is kapcsolatban állt.

A Globsec neve onnan lehet ismerős, hogy ők készítettek kutatásokat a 2022-es választások során a baloldal számára. Nem csoda, hiszen Korányi Dávid is tevékenykedett a szervezetben, akinek a nevéhez az előző választás alatti, guruló dollárok néven ismerté vált finanszírozási botrány kötődik. Orbán Anita emellett egy másik szervezetben is tag, ez pedig a European Council on Foreign Relations (ECFR).

Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid, és Dobrev Klára, a szervezetet pedig maga Soros György alapította.

Jól láthatóan tehát Magyar Péter körül egyre több, a globális baloldalhoz köthető karakter tűnik fel. Ez pedig azt is jelenti, hogy ez a globalista hálózat valóban besorolt a Tisza Párt elnöke mögé, ahogy egyébként tette ezt a 2022-es választás alatt is Márki-Zay Péter esetében. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Orbán Anita férje erős bekötéssel rendelkezett a Hagyó-Demszky-féle Városházán is.