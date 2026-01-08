Utcai erőszaktól a bombákig – mi köti össze a szélsőbaloldali csoportokat?

Antifa

Az Antifa olyan baloldali és radikális baloldali csoportok gyűjtőneve, amelyek a fasizmus, a nacionalizmus és a rasszizmus ellen lépnek fel. Fontos számukra az antiszemitizmus elutasítása, és gyakran szembeszállnak azokkal, akik a nemzetiszocializmust bagatellizálják vagy mentegetik.

A mozgalmat ugyanakkor sok bírálat éri, mert nem egyértelmű, hogyan viszonyul az erőszak alkalmazásához, és mert szerintük túl tág értelemben használja a „fasizmus” és „rasszizmus” fogalmát.

Baloldal radikális jelképe is megjelent egy Palesztina-párti tüntetésen Párizsban (Fotó: AFP)

Gyökerei a 20. század eleji Németországba nyúlnak vissza, és mára az anarchista, anarchokommunista irányzatokkal fonódott össze, miközben tevékenységében rendszeresen jelen van az erőszak. Tagjai sokszor arcukat eltakarva jelennek meg tüntetéseken, és erőszakosan lépnek fel mindazokkal szemben, akiket ők szélsőjobboldalinak tartanak.

Az elmúlt években több erőszakos esetet is összefüggésbe hoztak Antifa-szimpatizánsokkal. 2017-ben Berkeleyben körülbelül száz maszkos aktivista támadt rá jobboldali tüntetőkre, 2020-ban pedig Portlandben egy magát Antifa-tagként azonosító férfi agyonlőtte egy szélsőjobboldali csoport egyik támogatóját.

Manapság az Antifa aktivistái támogatják a migrációt, és előfordul, hogy segítenek elrejteni illegális bevándorlókat, hogy megakadályozzák a kitoloncolásukat.