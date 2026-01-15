Így sarcolja a briteket a baloldali kormány

Súlyos presztízsveszteséget szenvedett el a brit közszolgálati műsorszolgáltató, a BBC. A Broadcasters Audience Research Board (Barb) – amely évtizedek óta a televíziós nézettségmérés etalonjának számít a szigetországban – nyilvánosságra hozta a decemberi adatokat, amelyek sokkolták a londoni médiaelitet. A számok nem hazudnak: a Google tulajdonában lévő videómegosztó platformot, a YouTube-ot 51,9 millió ember nézte az év utolsó hónapjában, míg a BBC teljes kínálatára csupán 50,8 millióan voltak kíváncsiak – hívja fel a figyelmet a Breitbart amerikai hírportál.

A YouTube-ot többen nézik, mint a BBC szolgáltatásait összesen - de a tévéadó kötelező marad (Fotó: AFP)

Az eredmény különösen annak fényében megalázó a nagy múltú intézmény számára, hogy a december hagyományosan a televíziózás csúcsidőszaka. Karácsonykor és szilveszterkor a nagy műsorszolgáltatók prémium tartalmakkal, drága sorozatokkal és ünnepi műsorokkal bombázzák a nézőket, ám úgy tűnik, a britek többsége ma már inkább az internetes tartalomfogyasztást és a választás szabadságát részesíti előnyben a központilag szerkesztett műsorfolyammal szemben.

A BBC vezetése ahelyett, hogy szembenézne a valósággal és a megváltozott fogyasztói szokásokkal, a statisztikák kozmetikázásába menekült. A közszolgálati média azzal védekezik, hogy a Barb adatai a rövid, akár háromperces videókat is beleszámolják a YouTube nézettségébe. Állításuk szerint, ha csak a 15 percnél hosszabb tartalmakat vennék figyelembe, a BBC még mindig „vezetné a mezőnyt”. Ez a magyarázkodás azonban aligha nyugtatja meg azokat az adófizetőket, akik kénytelenek finanszírozni az egyre inkább visszaszoruló intézményt.

Az igazi felháborodást ugyanis nem a nézettségi verseny elvesztése, hanem a finanszírozási modell fenntartása okozza.

A brit lakosságnak továbbra is kötelezően fizetnie kell az úgynevezett televíziós licencdíjat, amelyet a köznyelv csak „tévéadónak” nevez. Ennek összege idén várhatóan 181 fontra (több mint 80 ezer forintra) emelkedik. Az abszurd szabályozás értelmében ezt a sarcot minden olyan háztartásnak be kell fizetnie, amely alkalmas élő televíziós adás vételére, függetlenül attól, hogy a tulajdonos nézi-e a BBC-t vagy sem.