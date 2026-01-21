Bécs városa a migránsoknak adja a szociális bérlakásokat

Egyre feszültebb a helyzet az osztrák fővárosban, ahol a lakhatási válság már nem csupán gazdasági, hanem súlyos társadalmi kérdéssé vált. Bécsben a megfizethető lakhatás hagyományosan erős pillére volt a szociális hálónak, ám a legfrissebb adatok szerint ez a rendszert mára teljesen felborította az illegális migráció. Az FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) kérdésére adott válaszokból kiderült: 2024-ben több ezer önkormányzati és támogatott lakást utaltak ki menekülteknek és menedékkérőknek, miközben az osztrák lakosság számára csak az egyre hosszabb várólista marad – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Bécs városa több ezer szociális bérlakást bocsátott a migránsok rendelkezésére (Fotó: AFP)

Sokkoló számok: előnyben a migránsok

A számok magukért beszélnek, és alátámasztják az FPÖ aggodalmait. A városvezetés által közzétett adatok szerint a Wiener Wohnen, a városi lakáskezelő vállalat csupán a tavalyi évben 1618 lakást utalt ki menekülteknek. De ez még csak a jéghegy csúcsa. A bécsi lakhatási tanácsadó szolgálaton keresztül további 1924, harmadik országból származó, menekültstátusszal rendelkező személy jutott támogatott otthonhoz.

A helyzetet tovább súlyosbítja a Bécsi Szociális Alap (Fonds Soziales Wien – FSW) tevékenysége is. Ez a szervezet további 1696 lakást bérelt ki kifejezetten azzal a céllal, hogy migránsokat támogasson.

Ebből 848 ingatlant a szervezett elhelyezés keretében, az alapellátás vagy a bécsi menekültsegélyezési projektek részeként hasznosítottak. További 718 lakást biztosítottak „mobilis támogatott lakhatás” címén, 130-at pedig az úgynevezett „integrációt segítő lakhatás” programjaira különítettek el.

Összességében tehát több ezer ingatlan került ki a közös kalapból, amelyekre a bécsi adófizetők is pályázhattak volna.

FPÖ: Ez szociális igazságtalanság

Dominik Nepp, az FPÖ bécsi tartományi vezetője nem rejtette véka alá véleményét. Szerinte a baloldali városvezetés politikája nyílt arculcsapás a bécsi polgárok számára.

Ez szociális igazságtalanság

– fogalmazott a politikus.

Az FPÖ álláspontja világos: a szociális bérlakásokhoz való hozzáférést elsősorban az állampolgársághoz kellene kötni, hiszen ezeket az ingatlanokat az osztrák emberek munkájából és adójából tartják fenn.