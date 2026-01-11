A bécsi rendőrség már most aggódik az Eurovíziós Dalfesztivál miatt

Az idei év egyik legnagyobb kihívásának ígérkezik a bécsi rendőrség számára az Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása. Gerhard Pürstl osztrák rendőrfőnök szerint a biztonsági helyzet sokkal összetettebb, mint a 2015-ös rendezvény idején volt, elsősorban az izraeli fellépők részvétele és az esetleges tiltakozások miatt. A hatóságok nagyszabású rendőri jelenléttel készülnek – írja az Exxpress.

A bécsi rendőrség számára az Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása hatalmas kihívás lesz

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025 végén terrorcselekményre készültek Bécsben az Iszlám Állam radikálisai, így a rendőrfőnök aggodalma nem alaptalan. Pürstl hangsúlyozta, hogy bár a kihívás nem példa nélküli, – hiszen a dalversenyt korábban is a Wiener Stadthalléban rendezték meg – most nagyobb kihívásra számítanak. Az általános európai terrorfenyegetettségen túl az ilyen események magasabb biztonsági kockázatot hordoznak, azért a rendezvényt alapos elemzésnek kell megelőznie. A rendőrfőnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a városháza előtti, illetve más helyszíneken tartott közvetítések további biztosítást igényelnek.

Az izraeli fellépők biztonságát a tervek szerint nagy erőkkel fogják biztosítani az esetleges atrocitások megakadályozása érdekében.

Malmöben, 2024-ben egy 100 fős különítmény felelt az izraeli fellépő biztonságáért.

🚨🇮🇱EUROVISION SECURITY: ISRAELI SINGER UNDER HEAVY GUARD



100 officers escorted 20-year old Eden Golan to Malmö Arena for Eurovision Finale tonight, with a police helicopter overhead.pic.twitter.com/zk9nYtT1B5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 11, 2024

Az osztrák rendőrfőnök szerint 2026-ban a rendőrség hasonló nehézségekkel szembesül, mint tavaly. Továbbra is szűkös költségvetéssel kénytelenek gazdálkodni, a rendőri állomány terén arra számít, hogy a létszám idén nem csökken tovább.

Kevesebb forrás jut eszközökre, halasztják a beruházásokat és csökkenteni kell a túlórák számát. Pürstl elismerte, hogy gyakori probléma, hogy egy-egy éjszakai műszak után a rendőröknek néhány órán belül nappali műszakban kell szolgálniuk. A 2025-ös év hivatalos statisztikái még nem állnak rendelkezésre, de a szakértők szerint

a testi sértések és a késes támadások továbbra is komoly problémát jelentenek Bécsben, ezért már három fegyvertilalmi zónát jelöltek ki. A rendőrfőnök támogatja az országos késviselési tilalom bevezetését, amelyre már törvénytervezet is készült.

A törvénytervezet szerint a szabályszegőket akár 3600 eurós (1,4 millió forint) bírságra és ismételt esetben szabadságvesztésre is ítélhetik majd – ha a parlament elfogadja azt.