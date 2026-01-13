2026 első napjaiban körülbelül 1200-an kaptak levelet, amelyben értesítették őket arról, hogy két hónapos katonai szolgálatra hívják be őket. Horvátország 18 év után vezeti be ismét a sorkatonai szolgálatot, amely jól jelzi, hogy Európa valóban háborús üzemmódra kapcsolt – írja a Deutsche Welle.

Horvátország-szerte kiküldték a behívókat, a fiatalok tiltakozása ellenére

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

2008-ban még az volt a horvát kormány elképzelése, hogy a kötelező sorkatonaságtól eltávolodva professzionálisabb haderőt építenek, azonban az ukrán háború szele megcsapta az országot. A kormányzatnak egy ponton szembe kellett néznie a ténnyel, hogy az ország mindössze 15 000 aktív katonai személyzetre támaszkodik.

A fiatalok tiltakoztak a döntés ellen.

A szükséges törvényjavaslatot tavaly októberben könnyedén elfogadta a parlament, 84 képviselő szavazatával igennel és mindössze 11 nemmel. A döntés azonban egy szélesebb trendbe illeszkedik, hiszen az elmúlt években egyre több, hajdanán Jugoszláviához tartozó balkáni ország fontolgatja a sorkatonaságot.

Az 1990-es évek jugoszláv háborúiból kilépő független országok fokozatosan eltörölték a nemzeti szolgálatot. Szlovénia volt az első, amely 2003-ban felszámolta a kötelező katonai szolgálatot; az utolsók pedig a szerbek voltak, ahol 2010-ben lett vége a kötelező katonai szolgálatnak.

Szerbia azonban egy ideje már fontolgatja, hogy visszavezeti az intézkedést. Habár számtalan végdátum jött és ment döntés nélkül, nemrég Bratiszlav Gasics védelmi miniszter arról beszélt, hogy az erről szóló rendeletet hamarosan a parlament elé terjesztik majd.

De a szerbek nincsenek egyedül, hiszen 2020-ban a szlovéniai kormányt alakító pártjai a koalíciós megállapodásuk részévé tették a katonai szolgálat visszaállítását.

Jól láthatóan tehát Európa belépett a veszélyek korába, hiszen a kontinens szinte összes országa fokozta a fegyverkezést, Németországban pedig már szintén kiküldték a behívókat, igaz egyelőre csak önkéntes alapon. A német védelmi minisztérium azonban nem titkolta, hogy ha nem sikerül a hadsereg sorait önkéntesekkel feltölteni, akkor kötelező sorkatonaság jöhet.