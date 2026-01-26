Új világrend körvonalazódik – Magyarország ott ül az asztalnál

Magyarország részvételével alakult meg Davosban a Béketanácsa, amelynek létrejöttét Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte. Orbán Viktor és Magyarország alapítóként csatlakozott a testülethez, amelynek szerepe messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen. A Béketanács már nem egy regionális kezdeményezés, hanem globális konfliktuskezelő fórummá válhat.

Magyarország alapító tagként csatlakozott a Béketanácshoz Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Létrejött a Béketanács, Magyarország az alapítók között

Davosban egy új nemzetközi kezdeményezés is elindult, amelynek Magyarország az alapítói között van. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta:

Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a háború nemcsak emberéleteket követel, hanem gazdasági és társadalmi eredményeket is romba dönthet, ezért a béke alapvető nemzeti érdek.

Hazánk ott ül az asztalnál új világrend kialakulásánál

Megnyílt a Konfuciusz Intézet a győri Széchenyi István Egyetemen, amelyről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter így nyilatkozott: Magyarország Európával ellentétben „ott ül az asztalnál az új világrend kialakulásánál”.

Uniós csúcs: Brüsszel tovább támogatá Ukrajnát

Az Európai Unió vezetése elfogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros pénzügyi igényét, sőt további 700 milliárd dollárnyi hadi kiadással is számol

– jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben, az uniós csúcs után. A miniszterelnök szerint a terv súlyos eladósodással járna, és egy titkos dokumentum Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásával is számol, amit Magyarország határozottan ellenez.

Davos és Trump határozott külpolitikai üzenetei

A svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon Donald Trump amerikai elnök élesen fogalmazott Grönland stratégiai szerepéről. Állítása szerint kizárólag az Egyesült Államok képes garantálni a sziget biztonságát, és Washington akadályozta meg, hogy más hatalmak katonai jelenlétet építsenek ki a térségben.

Trump Grönlandot olyan területként írta le, amelyet az Egyesült Államok „megőrzött és megvédett”, biztosítva, hogy más országok „ne tegyék be a lábukat” a szigetre. Szavai jelentős nemzetközi visszhangot váltottak ki, mivel Dánia és Grönland a szuverenitást vörös vonalként kezeli.