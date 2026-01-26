Új világrend körvonalazódik – Magyarország ott ül az asztalnál

Magyarország részvételével alakult meg Davosban a Béketanácsa, amelynek létrejöttét Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte. Orbán Viktor és Magyarország alapítóként csatlakozott a testülethez, amelynek szerepe messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen. A Béketanács már nem egy regionális kezdeményezés, hanem globális konfliktuskezelő fórummá válhat.
Létrejött a Béketanács, Magyarország az alapítók között
Davosban egy új nemzetközi kezdeményezés is elindult, amelynek Magyarország az alapítói között van. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta:
Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a háború nemcsak emberéleteket követel, hanem gazdasági és társadalmi eredményeket is romba dönthet, ezért a béke alapvető nemzeti érdek.
Hazánk ott ül az asztalnál új világrend kialakulásánál
Megnyílt a Konfuciusz Intézet a győri Széchenyi István Egyetemen, amelyről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter így nyilatkozott: Magyarország Európával ellentétben „ott ül az asztalnál az új világrend kialakulásánál”.
Uniós csúcs: Brüsszel tovább támogatá Ukrajnát
Az Európai Unió vezetése elfogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros pénzügyi igényét, sőt további 700 milliárd dollárnyi hadi kiadással is számol
– jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben, az uniós csúcs után. A miniszterelnök szerint a terv súlyos eladósodással járna, és egy titkos dokumentum Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásával is számol, amit Magyarország határozottan ellenez.
Davos és Trump határozott külpolitikai üzenetei
A svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon Donald Trump amerikai elnök élesen fogalmazott Grönland stratégiai szerepéről. Állítása szerint kizárólag az Egyesült Államok képes garantálni a sziget biztonságát, és Washington akadályozta meg, hogy más hatalmak katonai jelenlétet építsenek ki a térségben.
Trump Grönlandot olyan területként írta le, amelyet az Egyesült Államok „megőrzött és megvédett”, biztosítva, hogy más országok „ne tegyék be a lábukat” a szigetre. Szavai jelentős nemzetközi visszhangot váltottak ki, mivel Dánia és Grönland a szuverenitást vörös vonalként kezeli.
Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy „valamilyen megállapodás már biztosan létrejött, amelyet a NATO főtitkára közvetítésével fogadtak el”, hozzátéve, hogy „a NATO főtitkára önmagában nem szuverén szereplő, legfeljebb közvetíthetett a dánok, az európaiak és az amerikaiak között”. A szakértő szerint egy nem nyilvános megállapodás csökkentheti a feszültséget Washington és Európa között.
Lezárultak az ukrajnai háború rendezéséről szóló kétnapos tárgyalások Abu-Dzabiban, amelyeken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vettek részt.
Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szerint ez volt az első alkalom, hogy a három fél ilyen formában ült tárgyalóasztalhoz.
A közlemény szerint „a megbeszélések konstruktív és pozitív légkörben zajlottak, és magukban foglalták az orosz és ukrán képviselők közötti közvetlen interakciót az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodás függőben lévő kérdéseiről, valamint a bizalomépítő intézkedéseket, amelyek célja az átfogó megállapodás felé való előrelépés elősegítése”.
Orosz források szerint a tárgyalások újabb fordulója már a jövő héten megvalósulhat, Moszkva pedig jelezte: továbbra is nyitott a párbeszédre.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „sok mindenről szó esett”, és a tárgyalásokat konstruktívnak nevezte. Hozzátette:
A tárgyalások középpontjában a háború befejezésének lehetséges paraméterei álltak.
Az ukrán elnök szerint kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok szerepet vállaljon a folyamat felügyeletében: „Nagyra értékelem annak megértését, hogy az Egyesült Államoknak meg kell figyelnie és felügyelnie kell a háború befejezésének és a valódi biztonság garantálásának folyamatát.”
Energiaválság és belpolitikai feszültség Kijevben
Ukrajna fővárosában, Kijevben a január eleji orosz támadás után súlyosbodott az energiaválság. A rendkívüli hidegben sok lakás maradt fűtés, meleg víz és áram nélkül, ami komoly belpolitikai konfliktust váltott ki.
Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan bírálta a városvezetést, és Vitalij Klicsko polgármestert tette felelőssé a felkészületlenségért. Elemzők szerint az elnök a válságot politikai pozícióinak megerősítésére használná, miközben újabb belső ellenféllel kerülhet szembe.