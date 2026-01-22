Ezért volt kulcsfontosságú Orbán Viktor jelenléte Davosban – szakértő elemzi

A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács, amely a kezdeti terveken messze túlnőve a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat. A testület hatásköre már nem csupán a gázai háború utáni rendezésre korlátozódik, hanem a világ több válsággócpontjára is kiterjedhet.

Donald Trump amerikai elnök 2026. január 22-én Davosban mutatja be az új „Béketanácsot” (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A Béketanács célja a stabilitás előmozdítása, a törvényes és megbízható kormányzás helyreállítása, valamint a tartós béke biztosítása a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben. Az alapító okiratot január 22-én írták alá Davosban, azon a szűk körű ceremónián, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A meghívott állam- és kormányfők száma már meghaladja a hatvanat, Magyarország pedig nem megfigyelőként, hanem alapító tagként vett részt a folyamatban.

A Béketanács működési rendje szerint minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntések egyszerű többséggel születnek. A végrehajtó munkát egy Végrehajtó Tanács végzi, amely negyedévente számol be tevékenységéről. A testület elnöke Donald Trump. A tagság három évre szól, és nem igazak azok a korábbi hírek, amelyek szerint a csatlakozás feltétele egymilliárd dolláros befizetés lenne.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott „Béketanács” ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A meghívott országok listája rendkívül széles: szerepel rajta Oroszország, Kína, India, valamint a legnagyobb európai államok – Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország –, továbbá a Közel-Kelet meghatározó szereplői Törökországtól Izraelen át Szaúd-Arábiáig.

Béketanács: Gáza csak a főpróba lesz

A Béketanács ötlete elsőként Trump húszpontos béketervében volt megemlítve, amit a gázai háború lezárására dolgozott ki.

–mondta a kezdeményezés hátteréről az Origónak Nagy Dávid biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette, hogy az elképzelés azóta jelentősen kibővült.

A Béketanács ötlete azóta kinőtte magát, és az alapító okiratból is kiderül, hogy ez már messze nem csak Gázáról szól, hanem egy sokkal nagyobb földrajzi és egy sokkal nagyobb léptékben gondolkodik azt illetően is, hogy milyen problémákat kellene ennek a Tanácsnak megoldania.

Nagy Dávid szerint Donald Trump célja egyértelmű.

Egy általános béketanács, egy olyan fórum, ami a világ problémás ügyeit, konfliktusait megoldja, és most éppen Gáza az, ami a megalakult Tanácsnak a főpróbája lesz.

Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak

A szakértő kitért a magyar részvétel jelentőségére is, hangsúlyozva annak geopolitikai súlyát.

Egyedülálló dolog Magyarország számára egy ilyen nagy volumenű nemzetközi kezdeményezés, hogy hazánk ebben nem csak egy külső szemlélő, hanem ott ülhet az asztalnál és a Béketanács alapító tagja. Ez kis államként mindenképpen felértékeli Magyarország geopolitikai súlyát.

– mutatott rá.