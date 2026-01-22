Újabb országok csatlakoztak a Béketanácshoz, Magyarország is a tagok között

Hét ország – Szaúd-Arábia, Törökország, Egyiptom, Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar – bejelentette, hogy csatlakozik az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által kezdeményezett Béketanácshoz. A testülethez korábban Izrael is nyilvánosan csatlakozott.

Újabb hét ország csatlakozik a Béketanácshoz (Fotó: AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)

Trump azt állította, hogy Vlagyimir Putyin is elfogadta a meghívást, az orosz elnök azonban jelezte: Oroszország még mérlegeli a részvételt. Putyin szerint országa kész lenne 1 milliárd dollárt biztosítani a befagyasztott orosz vagyonból, és a testületet elsősorban a Közel-Kelet szempontjából tartja relevánsnak – írja a BBC.

A Béketanácsról eredetileg úgy vélték, hogy az Izrael és a Hamász közötti, Gázában zajló háború lezárását és az újjáépítés felügyeletét szolgálná. A tervezett alapokmány azonban nem említi a palesztin területeket, és inkább az ENSZ egyes funkcióinak kiváltására utal. Szaúd-Arábia közlése szerint a muszlim többségű országok a tartós gázai tűzszünet megszilárdítását, az újjáépítés támogatását és egy „igazságos és tartós béke” előmozdítását támogatják.

Nem ismert pontosan, hány ország kapott meghívást:

Kanada és az Egyesült Királyság még nem reagált nyilvánosan. Az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusszia, Magyarország, Kazahsztán, Marokkó és Vietnam csatlakozik.

A Vatikán megerősítette, hogy a pápa is meghívást kapott, de még mérlegeli a részvételt. Szlovénia miniszterelnöke elutasította a meghívást, mert szerinte a testület veszélyesen beavatkozik a nemzetközi rendbe.

Eleven countries have so far confirmed their participation in President Trump’s Board of Peace, including Azerbaijan, Argentina, Bahrain, Belarus, Canada, Hungary, Israel, Vietnam, Kazakhstan, Morocco, and the United Arab Emirates. pic.twitter.com/aTvkTvAOgI — Open Source Intel (@Osint613) January 21, 2026

Egy kiszivárgott dokumentum szerint az alapokmány akkor lép hatályba, ha három állam elfogadja. A tagállamok megújítható, hároméves mandátumot kapnának. Trump lenne az elnök, széles kinevezési jogkörrel.

A Fehér Ház már kijelölte az alapító Végrehajtó Tanács tagjait, a tervek szerint pedig a folyamat második szakaszában Gázában az újjáépítés és a demilitarizáció következne, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2027 végéig szóló felhatalmazásával.

Izrael kifogásolta a gázai Végrehajtó Tanács összetételét, mondván, azt nem egyeztették vele. Az izraeli média szerint Törökország és Katar bevonásáról Izrael megkerülésével döntöttek.