Tüzek, megbénult autópályák: tovább tüntetnek a gazdák Belgiumban – videó

Több autópálya forgalmát is akadályozza az Európai Unió–Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírása ellen tiltakozó gazdák napok óta tartó megmozdulása Belgiumban – tájékoztatott a belga rendőrség a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap vasárnapi jelentése szerint. Az eredménytelennek bizonyult több uniós szintű megmozdulás után a belga gazdák még csütörtökön vonultak utcára az ellen tiltakozva, hogy az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – között kötött, ideiglenes kereskedelmi megállapodás aláírását.

Tiltakozó gazdák akadályozzák több autópálya forgalmát Belgiumban

Fotó: AFP

A tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei azonban írásbeli eljárás útján pénteken felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU–Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására.

Belgian “Annadatas” are blocking highways, lighting bonfires and setting up roadblocks in protest.



Why isn’t this news from Europe grabbing the attention of farmers Mia Khalifa & Rihanna, the way it did during Farm protests in India? pic.twitter.com/48xYGZbwax — BALA (@erbmjha) January 10, 2026

A belga rendőrség weboldalán közzétett információk szerint a tiltakozó gazdák országszerte útzárakkal válaszoltak a megállapodás tanácsi támogatására.

A folytató traktoros demonstráció miatt vasárnap több belga autópálya forgalma leállt. Az autósok torlódásra számíthatnak. A csütörtök éjjel óta tüntető gazdák tüzeket gyújtva melegednek – tájékoztatott a hírportál.

Az uniós tanács közlése szerint az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint hozzáférés új piacokhoz az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni – írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz – közölték.

Nagy István agrárminiszter figyelmeztett

Ahogy arról előzőleg beszámoltunk, Nagy István agrárminiszter véleménye szerint a lazábban szabályozott dél-amerikai termékek beengedése ellehetetleníti az uniós gazdákat és veszélybe sodorja az élelmezésbiztonságot. Hangsúlyozta: a megállapodás következménye a felvásárlási árak csökkenése, vidéki munkahelyek megszűnése és az importfüggőség növekedése lehet.