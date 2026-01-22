Már a berlini köztisztasági dolgozók is rendőri védelemre szorulnak

A vállalat vezérigazgatója elmondta: 2024-ben és 2025-ben különösen a hulladékudvarokban dolgozó alkalmazottak ellen szaporodtak meg a támadások.

Köztisztasági dolgozó Berlinben (Fotó: Képernyőkép)

Berlinben már a köztisztaságiak sincsenek biztonságban

A női dolgozókat szexuálisan megalázó módon inzultálták, egyes dolgozókat kilestek, és előfordult, hogy rendőri kísérettel kellett őket hazajuttatni

– fogalmazott.

A cégvezető szerint a dolgozók közel fele számolt be arról, hogy már megfenyegették őket, minden negyedik alkalmazottat pedig ténylegesen bántalmaztak. A zömmel migráns hátterű elkövetők palackokkal dobálták meg a munkásokat, de olyan eset is történt, hogy autóval hajtottak bele egy alkalmazottba.

Az agresszió nemcsak a hulladékudvarokra korlátozódik: az utcai takarítást végzők is egyre gyakrabban kerülnek veszélybe. Tavaly összesen negyven esetben jelentettek sértéseket, fenyegetéseket vagy fizikai támadásokat, írta a Junge Freiheit. A kialakult helyzet miatt a berlini várostisztaság egyes körzetekbe már nem küldi ki egyedül a dolgozóit. A vállalatnál azt is fontolgatják, hogy a különösen veszélyes útvonalakon biztonsági személyzet kísérje a munkatársakat.









