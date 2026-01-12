Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Berlin

Berlin izraeli technológiával védené meg Európa egyik legsebezhetőbb infrastruktúráját

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németország és Izrael átfogó kiber- és védelmi megállapodást kötött, amely a kibertámadások, a mesterséges intelligencia és a drónok elleni védekezés területére is kiterjed. A megállapodást Alexander Dobrindt német belügyminiszter és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök írta alá egy rendkívüli, hétvégi villámlátogatás során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BerlinmegállapodáskibervédelemIzrael

Izrael az iráni fejleményeket feszülten figyeli, miután Teherán nyíltan megtorlással fenyegette meg az országot egy esetleges amerikai beavatkozás esetén. Ennek ellenére az izraeli kormányfő időt szakított a német belügyminiszterre – ami jól jelzi, hogy a két ország kapcsolatai ismét javuló pályára álltak, miután tavaly a német fegyverszállítások leállítása komoly feszültséget okozott, írja a Tagesschau.

Berlin
Alexander Dobrindt német belügyminiszter (Fotó: Képernyőkép)

Izrael kiberpajzsa érkezhet Németországba

A most aláírt megállapodás értelmében a két ország biztonsági szervei szorosabban együttműködnek a kibertámadások, a mesterséges intelligencia alapú védelmi rendszerek és a drónelhárítás területén. Izrael ezen a téren világelsőnek számít: fejlett mesterséges intelligenciára épülő előrejelző és riasztórendszerei sok esetben még a támadások bekövetkezte előtt képesek azokat észlelni.

Nagy érdeklődéssel figyeljük, hogyan építette fel Izrael a saját cyberdome rendszerét. Részesedni akarunk ebben a tudásban és tapasztalatban

– hangsúlyozta Dobrindt.

Berlin: Németország sérülékeny és belső támadások is fenyegetnek

A belügyminiszter szerint egyre több csoport készül támadásokra Németország kritikus infrastruktúrái ellen. Külön utalt a berlini délnyugati áramszolgáltatás elleni gyújtogatásra, amely komoly biztonsági réseket tárt fel az energiahálózat védelmében.

A német belügyminiszter a baloldali szélsőségesek jelentette fenyegetést is kiemelte, és közölte: a jövőben fokozott hírszerzési fellépésre lesz szükség az ilyen csoportok ellen. Ebben is izraeli technológia és szakértelem segítheti a német hatóságokat.

A megállapodás részeként Németország a jövőben aktívabb szerepet vállalhat a palesztin biztonsági erők kiképzésében, valamint az izraeli és palesztin biztonsági szervek közötti együttműködés elősegítésében is. A német–izraeli kiberpaktum így nemcsak technológiai, hanem geopolitikai jelentőségű is: Berlin egyre inkább Izraelre támaszkodik Európa biztonságának védelmében.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!