Berlin izraeli technológiával védené meg Európa egyik legsebezhetőbb infrastruktúráját

Izrael az iráni fejleményeket feszülten figyeli, miután Teherán nyíltan megtorlással fenyegette meg az országot egy esetleges amerikai beavatkozás esetén. Ennek ellenére az izraeli kormányfő időt szakított a német belügyminiszterre – ami jól jelzi, hogy a két ország kapcsolatai ismét javuló pályára álltak, miután tavaly a német fegyverszállítások leállítása komoly feszültséget okozott, írja a Tagesschau.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter (Fotó: Képernyőkép)

Izrael kiberpajzsa érkezhet Németországba

A most aláírt megállapodás értelmében a két ország biztonsági szervei szorosabban együttműködnek a kibertámadások, a mesterséges intelligencia alapú védelmi rendszerek és a drónelhárítás területén. Izrael ezen a téren világelsőnek számít: fejlett mesterséges intelligenciára épülő előrejelző és riasztórendszerei sok esetben még a támadások bekövetkezte előtt képesek azokat észlelni.

Nagy érdeklődéssel figyeljük, hogyan építette fel Izrael a saját cyberdome rendszerét. Részesedni akarunk ebben a tudásban és tapasztalatban

– hangsúlyozta Dobrindt.

Berlin: Németország sérülékeny és belső támadások is fenyegetnek

A belügyminiszter szerint egyre több csoport készül támadásokra Németország kritikus infrastruktúrái ellen. Külön utalt a berlini délnyugati áramszolgáltatás elleni gyújtogatásra, amely komoly biztonsági réseket tárt fel az energiahálózat védelmében.

A német belügyminiszter a baloldali szélsőségesek jelentette fenyegetést is kiemelte, és közölte: a jövőben fokozott hírszerzési fellépésre lesz szükség az ilyen csoportok ellen. Ebben is izraeli technológia és szakértelem segítheti a német hatóságokat.

A megállapodás részeként Németország a jövőben aktívabb szerepet vállalhat a palesztin biztonsági erők kiképzésében, valamint az izraeli és palesztin biztonsági szervek közötti együttműködés elősegítésében is. A német–izraeli kiberpaktum így nemcsak technológiai, hanem geopolitikai jelentőségű is: Berlin egyre inkább Izraelre támaszkodik Európa biztonságának védelmében.



