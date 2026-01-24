Milliárdos beruházás indul Magyarországon

A minisztérium közlése szerint a Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Motherson indiai autóipari alkatrészgyártó 39 milliárd forintos értékben hajt végre beruházásokat Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron, Túrkevén és Kecskeméten, amihez az állam kilencmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve 154 új munkahely, köztük 55 kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter negyvenmilliárd forint értékű beruházást jelentett be (Fotó: KKM / MTI/KKM)

Nő a Motherson-csoport termelési kapacitása annak érdekében, hogy a BMW és a Mercedes gyára számára minél több visszapillantó tükröt és lökhárítót tudjanak gyártani. A Motherson új kutatás-fejlesztési funkciókat hoz Magyarországra, hogy a visszapillantó tükörbe épített vizuális rendszereket és a mesterséges intelligencián alapuló érzékelők fejlesztését is itt végezhessék el, s a Motherson-csoport új szolgáltató központokat hoz létre, így az egész kelet-európai térség mérnökségi, informatikai és pénzügyi kiszolgálását is Magyarországról fogják elvégezni

– tudatta.

Illetve leszögezte, hogy a világ tizenöt legnagyobb autóipari beszállítója közé tartozó vállalat 44 országban több mint 200 ezer embernek ad munkát, így ezért a beruházásért is éles nemzetközi verseny zajlott, és többek közt a stabilitás is hazánk mellett szólt napjaink bizonytalanságai közepette.

Majd hozzátette, hogy jelenleg negyvenöt indiai vállalat van jelen Magyarország, amelyek csaknem kilencezer embernek adnak munkát, és az utóbbi években számos beruházást hajtottak végre.

Szijjártó Péter ezt követően az utóbbi másfél évtized kríziseiről beszélt, s üdvözölte, hogy a kormány „gazdasági bravúrjainak” köszönhetően mindezen nehézségek ellenére is sikerült megerősíteni Magyarország gazdaságát.

Azért ne felejtsük el, hogy miközben háború dúlt és mindenféle válsággal szembesültünk, ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában, és bár csapkodnak a villámok a fejünk fölött, (…) nem csupán sikerült megalkotni a rezsicsökkentést, hanem meg is tudtuk védeni

– sorolta.