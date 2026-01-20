Íme a leleplezés: a Blackrock húzhat hasznot Ukrajna romjain

December közepén, amikor felgyorsultak az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárását célzó tárgyalások, ukrán tisztviselők egy csoportja egy New York-i tárgyalóteremben találkozott a világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító BlackRock vezetőivel. Azért érkeztek, hogy megvitassák a Kijev és Washington által kidolgozott béketerv egyik kulcselemét: Ukrajna háború utáni újjáépítését – írja cikkében a The New York Times.

A Blackrock vezér Larry Fink

Fotó: AFP

A BlackRockot arra kérték fel, hogy segítsen kidolgozni azt a stratégiát, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy 800 milliárd dolláros „jóléti tervként” emleget.

A BlackRock székházában tartott találkozó három, a megbeszélést ismerő tisztviselő szerint – akik a zárt ajtók mögött zajló egyeztetés miatt névtelenséget kértek – elindította a finanszírozási források és befektetési prioritások feltérképezését. További részleteket várhatóan ezen a héten hoznak nyilvánosságra a svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórumon.

Kijevben és más európai fővárosokban ugyanakkor a BlackRock szerepe több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Hét európai és ukrán tisztviselő, akik érzékeny egyeztetések miatt szintén névtelenséget kértek, kétségbe vonta, hogy a BlackRock képes lenne bevonzani az elképzelt hatalmas befektetési összegeket. Egyesek szerint a cég bevonása akár el is riaszthat potenciális befektetőket.

Több tisztviselő emlékeztetett arra, hogy a BlackRock már a háború korai éveiben is megpróbált – sikertelenül – több milliárd dollárt összegyűjteni Ukrajna újjáépítésére. A prezentációk szerint a vállalat akkor is nehézségekbe ütközött a befektetők meggyőzésében. A projektet 2025 közepén felfüggesztették.

A BlackRock részben azért ütközött nehézségekbe, mert Európában aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az európai kormányoktól származó pénzek egy magánkézben lévő amerikai alapba kerülhetnek

– mondták európai és ukrán tisztviselők.

Európa várhatóan Ukrajna újjáépítésének túlnyomó részét finanszírozza majd. A BlackRock visszatérésével ezek az európai félelmek ismét felszínre kerülhetnek.

Eddig a cég térítésmentes, tanácsadói szerepet töltött be az új tárgyalásokban. Nem világos, hogy ez a megbízatás bővül-e a tárgyalások előrehaladtával vagy egy békemegállapodás megszületése esetén.

Egy olyan magánvállalat bevonása, amelynek fő tevékenysége a pénzügyi hozamok maximalizálása, tovább erősítette azokat az aggodalmakat, amelyek Ukrajna újjáépítését inkább az amerikai kormány és vállalatok profitlehetőségeként kezeli, nem pedig elsősorban humanitárius vagy biztonságpolitikai kérdésként.

Tavaly Donald Trump elnök egy olyan megállapodást sürgetett, amely az Egyesült Államoknak részesedést biztosított volna Ukrajna ásványkincseiből.

A BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink több alkalommal is Kushner mellett ült az ukrán vezetőkkel folytatott megbeszéléseken.

A jelenlegi béketerv-tervezet számos amerikai befektetési lehetőséget vázol fel, és szabadkereskedelmi megállapodást is sürget.

Európában attól is tartanak, hogy a BlackRock bevonása háttérbe szorítaná az uniót a háború utáni tervezésben. Az a lehetőség, hogy Ukrajna újjáépítését egy magáncég formálja, átláthatósági és összeférhetetlenségi aggályokat vetett fel.

A BlackRock tavaly leállította a befektetők keresését, európai tisztviselők pedig saját újjáépítési alapot hoztak létre Ukrajna számára, jóval szerényebb idei céllal. Hat hónappal később azonban a BlackRock ismét megjelent. December 10-én Larry Fink amerikai tárgyalókkal együtt vett részt egy online megbeszélésen Zelenszkijjel és vezető ukrán tisztviselőkkel.

Ez volt annak a csoportnak az első találkozója, amely Ukrajna újjáépítéséről és gazdasági helyreállításáról szóló dokumentumon dolgozik

– mondta később Zelenszkij.

Elmondása szerint a BlackRock feladata az lesz, hogy „megszervezze a stratégiai helyreállítási terv végrehajtását”. A terv több alapot irányoz elő különböző területekre, például az újjáépítésre, a gazdasági fejlesztésre és az emberi tőkére.

Ukrán tisztviselők szerint a kormányok és pénzintézetek finanszíroznák a nem piaci szektorokat, például az oktatást, míg a magánbefektetők a magasabb hozamot kínáló üzleti tevékenységekre koncentrálnának. Ez a megközelítés visszaköszön a BlackRock korábbi javaslataiban. Nem világos, hogy a BlackRock vagy a Trump-adminisztráció megkeresett-e amerikai befektetőket a terv kapcsán. Zelenszkij azonban a múlt hónapban arra utalt, hogy a program kedvezni fog az amerikai üzleti érdekeknek.

A BlackRock maga is profitálhat az újjáépítésből, mivel tulajdonosa a Global Infrastructure Partnersnek, amely a világ egyik legnagyobb infrastrukturális projektfinanszírozója repülőterek, hidak és alagutak terén.

Amikor Zelenszkij a múlt hónapban újságíróknak bemutatta az amerikai–ukrán béketerv tervezetét, elmondta, hogy létrejön egy „Ukrajna Fejlesztési Alap” – ugyanazzal a névvel, amelyet a BlackRock eredeti terve is használt –, amely „magas növekedési potenciálú ágazatokba, köztük a technológiába, adatközpontokba és a mesterséges intelligenciába” fektetne. Ezek az ágazatok egybeesnek a Fehér Ház szélesebb befektetési prioritásaival.