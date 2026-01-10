Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) jelentősen korlátozta a brit egyetemeken tanulni kívánó állampolgárai számára biztosított állami finanszírozást. A lépést az váltotta ki, hogy az Egyesült Királyság nem tiltotta be az iszlamista Muszlim Testvériség szervezetet. Az érintett brit intézmények kikerültek az emírségek által elismert egyetemek listájáról is – írja a Financial Times.

Veszélyes tereppé váltak a brit egyetemek – lépett az Egyesült Arab Emírségek Fotó: AFP

A brit egyetemek kizárása szorosan összefügg az Egyesült Arab Emírségek aggodalmaival, amelyek szerint a brit campusokon fennáll az iszlamista radikalizálódás kockázata. Az ügyet jól ismerő források szerint az emírségek vezetése úgy látja, hogy az egyetemek környezete kedvezhet a szélsőséges nézetek terjedésének.

Amikor brit tisztviselők rákérdeztek arra, miért maradtak le a brit intézmények a júniusban közzétett akkreditált listáról, az emírségek részéről egyértelmű válasz érkezett.

A Fdesouche beszámolója szerint az arab ország jelezte: nem adminisztratív hibáról van szó, hanem tudatos döntésről. Mint fogalmaztak, nem szeretnék, ha a fiatalok a külföldi tanulmányaik során radikális eszmék hatása alá kerülnének.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője – akinek jobboldali pártja jelenleg vezet a közvélemény-kutatásokban – azt ígérte, hogy miniszterelnökként betiltja a Muszlim Testvériséget.

Nigel Farage azt ígérte, hogy miniszterelnökként betiltja a Muszlim Testvériséget Fotó: AFP

Egy brit tudósító ugyanakkor igyekezett kisebbíteni az iszlamista tevékenységek súlyát a brit egyetemeken, de elismerte: az izraeli–palesztin háború érezhetően destabilizáló hatással van a campusokra. A feszültségek tüntetésekben, politikai megmozdulásokban és éles vitákban is megjelennek.

Az Egyesült Királyság eddig népszerű célpont volt az emírségek fiataljai körében, akik állami ösztöndíjjal tanulhattak külföldön.

Bár a tehetősebb családok továbbra is saját forrásból finanszírozzák gyermekeik brit tanulmányait, a döntés rájuk is hatással van. Az emírségek ugyanis nem ismeri el azoknak az egyetemeknek a diplomáit, amelyek nem szerepelnek az akkreditált listán, így a brit diploma értéke jelentősen csökken az országban.