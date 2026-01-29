Összetűzésbe került a brit haditengerészet egy orosz hajóval

Hírlevél
Egy orosz teherszállító hajó okozott készültséget a brit vizeken, miután fontos transzatlanti adatkábelek közelében horgonyzott le. A brit haditengerészet közlése szerint a hajó mozgása gyanús volt, de a legénység javítási munkálatokra hivatkozott. A Sinegorsk nevű hajót végül felszólították a távozásra és egy helikopter segítségével kikísérték a brit vizekről.
A brit haditengerészethez tartozó Wildcat helikopter brit vizeken vette üldözőbe a Sinegorsk nevű orosz teherszállító hajót, miután az fontos transzatlanti adatkábelek közelében horgonyzott le – számolt be róla a The Telegraph.

Fotó: AFP

Az incidens kedden történt a Bristol-csatornán, Somerset északi partjánál. A Sinegorsk kevesebb mint másfél kilométerre volt azoktól a fontos tengeralatti távközlési kábelektől, amelyek az Egyesült Királyságot az USA-val, Kanadával, Spanyolországgal és Portugáliával kötik össze. Az orosz hajó legénysége azt állította, hogy elengedhetetlen javításokat végeznek. 14 óra elteltével a brit haditengerészet Wildcat helikoptere felszállt a somerseti Yeovilton haditengerészeti légibázisról – ez arra késztette az orosz legénységet, hogy felhúzza a horgonyt és visszatérjen a nyílt tengerre.

Alicia Kearns elmondása szerint az orosz hajó mozgása rendkívül gyanús volt. A MarineTraffic adatai szerint a teherszállító hajó kedden este hajózott fel a Bristol-csatornán, és körülbelül 11 órakor két tengeri mérföldre Mineheadtől megállt. A Sinegorsk olyan koordinátákon horgonyzott, ahonnan számítva 1,5 kilométeren belül öt tengeralatti adatkábel is található. 

Repüléskövető oldalak adatai szerint szerda reggel a G-HMGC lajstromjelű partiőrségi felderítő repülőgép fél órát töltött a Sinegorsk körül.

A brit közlekedési minisztérium szóvivője elmondta, hogy világos figyelmeztetést adtak a Sinegorsk hajónak, hogy hagyja el az Egyesült Királyság felségvizeit, miután elvégezték a javításokat. Ez az utasítás teljesült, és a hajó elhagyja a brit vizeket. A brit védelmi minisztérium szóvivője hozzátette: 

Teljesen tudatában vagyunk az Oroszország által jelentett fenyegetésnek, amely magában foglalja a brit és szövetségeseinkhez tartozó tenger alatti kábelek, hálózatok és csővezetékek feltérképezésére irányuló kísérleteket, és ezeket a fenyegetéseket közvetlenül kezeljük.

Korábban orosz hajókat már hoztak összefüggésbe a tengeralatti infrastruktúrával kapcsolatos incidensekkel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy orosz tanker, a Fitburg legénységét a finn hatóságok decemberben letartóztatták, mivel a Helsinki és Tallinn közötti tengeralatti kábelek megsérültek, miközben a hajó áthaladt rajtuk. Idén év elején pedig a Yantar nevű, orosz kábel-felderítő hajó belépett a brit vizekre, ami a Royal Navy tengeri felderítési műveletének megindításához vezetett. John Healey védelmi miniszter akkor a brit parlamentnek azt mondta: 

Legyen világos, ez egy kémhajó.

Kallas elismerte: Ukrajna engedményeket tesz

 

