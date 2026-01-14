Orbán Viktor példaként szolgál

A brit konzervatív párt korábbi parlamenti képviselője hosszú cikkben elemezte a magyar miniszterelnökhöz való hozzáállást Nagy-Britanniában. Miriam Cates szerint habár a brit konzervatívok nem keresik Orbán Viktor társaságát, bőven lenne tőle mit eltanulni.

Orbán Viktor szövetségét továbbra sem keresik a brit konzervatívok

Fotó: AFP

A volt képviselő felidézte, hogy számos, a nemzetközi színtéren is meghatározó konzervatív politikus köszöntötte Orbán Viktort, a Fideszt és a magyar polgárokat a párt kongresszusán, azonban egy nemzet látványosan távol maradt, ez pedig Nagy-Britannia volt. Cates szerint ugyan az elmúlt időszakban számos alkalommal bebizonyosodott, hogy Orbán Viktornak igaza volt, a brit konzervatívok még mindig félnek a miniszterelnök közelébe kerülni politikai értelemben.

Ennek oka, hogy a párton belül sokak számár „túl fűszeres” az a politika, amit Orbán Viktor képvisel.

A konzervatívok eddig a volt képviselő szerint igyekeztek magukat elhatárolni minden olyan ügytől, amelyhez a magyar miniszterelnök kötődött, így például a demográfiai problémák sem kaptak kiemelt figyelmet. Cates szerint azonban 2026-ra a helyzet változott, és a brit jobboldal politikája számtalan ponton egybeesik a magyar miniszterelnökével.

Ahelyett, hogy elhatárolódnánk egy olyan országtól, amely nullára csökkentette az illegális bevándorlást, betiltotta a nemi elmélet oktatását az iskolákban, és bátran szembeszállt Brüsszellel, a brit konzervatívok még mindig kerülik Orbánt

– írja.

Cates egyébként maga is megjegyzi, hogy tisztában van vele, hogy az Orbánt méltató szavai miatt sokan páriának fogják kikiáltani.

A volt képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy minden, Magyarországot érintő brit kritika mellé érdemes odatenni, hogy egy olyan országból érkezik, ahol hamarosan a hetedik miniszterelnököt fogják megválasztani egy évtizeden belül, ahol több mint kilencmillió munkanélküli segélyre szoruló és több százezer illegális bevándorló van, ezek mellett pedig az egekbe szökő államadósság, zuhanó őshonos születési ráta és a világot sokkoló nemierőszak-botrányok tarkítják a híreket.

Ebben a helyzetben Cates szerint érdemes lenne kivenni a „gerendát a brit konzervatívoknak a szemükből”, hiszen láthatóan Orbán Viktor az, aki már idejekorán figyelmeztetett azokra a problémákra, amelyek miatt Nagy-Britannia hamarosan nagyon nehéz döntésekre kényszerülhet.

A volt képviselő szerint akár szereti valaki a magyar miniszterelnököt, akár nem, azt el kell ismernie, hogy Orbán Viktor az európai politika és a konzervatív gondolkodás egyik meghatározó karaktere.