Brüsszel hűségesküt tett Ukrajnának – itt vannak a felháborító részletek

Ukrajna mindenek előtt. Ursula von der Leyen davosi beszéde szerint szerint Ukrajnának „erőpozícióban” kell lennie, ezért döntöttek a gigantikus összegű kölcsön mellett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond a Világgazdasági Fórum (WEF) éves ülésén Davosban (Fotó: Anadolu/AFP/Harun Ozalp)

Brüsszel mindenben Ukrajna mellett

Mint fogalmazott:

Ukrajnának erős helyzetben kell lennie. Ezért döntöttünk úgy, hogy 2026-ra és 2027-re 90 milliárd eurós hitelt biztosítunk Ukrajnának. Ezzel a támogatással biztosítjuk, hogy Ukrajna képes legyen megerősíteni védelmét a harctéren, fejleszteni védelmi képességeit, valamint fenntartani az alapvető közszolgáltatásokat.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a hitel nem csupán pénzügyi döntés, hanem politikai üzenet is.

Mindenekelőtt ez megerősíti Európa rendíthetetlen elköteleződését Ukrajna biztonsága, védelme és európai jövője mellett.

Az orosz vagyon

Davosban Ursula von der Leyen ismét elővette a befagyasztott orosz vagyon kérdését. A bizottsági elnök nyíltan kijelentette, hogy Brüsszel nem tett le ezek felhasználásáról sem.

Ezzel párhuzamosan úgy döntöttünk, hogy tartósan befagyasztjuk az orosz vagyonokat, és fenntartjuk magunknak a jogot azok felhasználására

– fogalmazott. Von der Leyen szerint mindez egyértelmű figyelmeztetés Moszkva számára, de a világ többi része felé is üzenetet hordoz.

Ennek egyértelmű figyelmeztetésnek kell lennie Oroszország számára, és üzenetnek a világ felé: Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.

A davosi bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel továbbra is a konfliktus finanszírozására és katonai támogatására helyezi a hangsúlyt, miközben a béketárgyalások lehetősége háttérbe szorul.