Brüsszel kiadta az ukázt: háborús üzemmódba kapcsoltak a nyugati országok

Nyugat-Európa háborús üzemmódba kapcsolt, Brüsszeltől Berlinig a kormányok egyre inkább a katonai felkészültséget és a hadsereg létszámának növelését helyezik előtérbe a diplomáciával szemben. A kontinens jövőjét már nem a béke keresése, hanem egy esetleges háborús konfliktusra való felkészülés jegyében formálják – írja a The European Conservative.

A brüsszeli tervek mentén Németország, Franciaország, Ausztria és az Egyesült Királyság is a hadsereg létszámának növelésén dolgozik

Fotó: AFP

Az Európai Bizottság bemutatta azt az ütemtervet, amelynek célja a teljes katonai készenlét elérése 2030-ig, és amely a védelem ügyét prioritássá emelte. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke a stratégiát szükséges válasznak nevezte a növekvő fenyegetésre, hangsúlyozva, hogy Európának fel kell készülnie egy esetleges háborúra Oroszországgal. Korábban lapunk is beszámolt Von der Leyen megosztó fegyverkezési tervéről.

Az Európai Bizottság kollektív katonai készenlétre vonatkozó felhívása felgyorsította a folyamatot szerte a kontinensen,

az európai békepárti politikát felváltotta az elrettentés politikája: a katonai infrastruktúra és a sorkatonai létszám bővítése.

Németország világosan szemlélteti ezt az átalakulást. A CDU/CSU és a szociáldemokraták koalíciója kompromisszumra jutott a sorkatonaság egy új formában történő visszaállításáról. Kötelező kérdőív, majd katonai alkalmassági vizsgálat vár a 18 éves fiatalokra. A német védelmi minisztérium szerint a folyamat célja annak felmérése, hogy kik lennének mozgósíthatók egy háborús helyzet esetén.

Franciaország is a katonai szolgálat újbóli bevezetése mellett döntött, igaz, egyelőre önkéntes alapon. Párizs bejelentette, hogy kampány indít, melynek célja több ezer fiatal bevonása egy új, tíz hónapos önkéntes nemzeti katonai szolgálatba. A novemberben Emmanuel Macron elnök által bemutatott program a 18–25 év közötti francia fiataloknak szól, akik – Fabien Mandon vezérkari főnök megfogalmazása szerint –

részt kívánnak venni a nemzet ellenállóképességének erősítésében ebben a bizonytalan környezetben.

Ausztria szintén felülvizsgálja a sorkatonai rendszert. A Klaudia Tanner védelmi miniszter által kinevezett bizottság hamarosan reformjavaslatot terjeszt elő. A 23 tagból álló testület több lehetőséget is megvizsgált, köztük egy 8+2 modellt, amely nyolc hónap katonai szolgálatot és azt követően több évre elosztva két hónap kötelező gyakorlatot írna elő, valamint egy másik modellt, amely megtartaná a hat hónapos alapkiképzést, de azt további kiképzéssel egészítené ki.