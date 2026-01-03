Leleplezték Brüsszel online cenzúragépezetét az amerikai szankciók

Felháborodás kísérte az EU-s vezetők részéről a hírt, hogy az Egyesült Államok szankcionálta Thierry Bretont, az unió belső piacért felelős korábbi biztosát. Brüsszel már hosszú ideje próbálja cenzúrázni az online teret, azonban Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése megváltoztatta a helyzetet – írja a Brussel Signal.

Brüsszel ideológiai alapú cenzúrája kikezdte a transzatlanti kapcsolatokat

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Nehéz év volt ez a transzatlanti kapcsolatok szempontjából, ám ez Brüsszel számlájára írható. Az Európai Bizottság ugyanis évek óta ideológiai alapon próbálja cenzúrázni a közösségi oldalakat, ehhez pedig különböző gumiszabályok alkalmazását vezette be.

Breton, aki 2024 szeptemberéig az Unió belső piacért felelős biztosa volt, megalkotta a digitális szolgáltatási törvényt (DSA). A DSA óriási lépést jelentett a von der Leyen Bizottság online cenzúrával kapcsolatos megszállottságában, amelyet azóta más elnyomó intézkedések követtek, mint például a Demokrácia Pajzsa és a chatszabályozás bevezetésére tett kísérletek.

A Breton által megalkotott DSA arra kényszeríti a nagy online platformokat – amelyek többsége amerikai tulajdonú –, hogy eltávolítsák a „gyűlöletbeszédként” megjelölt tartalmakat. Ez olyan tág fogalom, hogy gyakorlatilag bármit magában foglalhat, amit a hatalom annak kíván minősíteni.

Az intézkedés lényegében a szólásszabadság letörését célozta és aránytalanul elnyomta a jobboldali diskurzust.

Azok a vállalatok, amelyek nem hajlandók az alapvető szabadságjogok ilyen jellegű drakonikus elnyomását gyakorolni, több százmillió eurós bírsággal sújthatók: Ez volt az X esete december elején, amikor a platformot az EU 120 millió euró megfizetésére kényszerítette, mert kifogásolta az európai cenzúra iránti kérelmeket. Ez az epizód előzte meg közvetlenül Amerika Bretonnal szembeni szankcióit.

Bármennyire is próbálták az eurokraták Amerika-ellenes indulatokat szítani a kontinensen, az értelmes európaiak Washington mellé állnak Brüsszel és annak gigantikus elnyomó apparátusa ellen. Ebben a Trump-adminisztrációnak igaza van – és a legtöbb európai tudja ezt.

A probléma igazi forrása a bürokraták, technokraták és hivatásos moralisták kasztja miatt van, akik tökélyre fejlesztették a felelősség nélküli kormányzás művészetét, miközben annak a civilizációnak a folyamatos összeomlását irányították, amelyet elvileg védeniük kellett volna.