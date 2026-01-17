Brüsszel számára már csak Ukrajna számít

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy videót, amely tökéletesen megmutatja az európai háborús őrületet. A Szijjártó Péter oldalán megosztott felvételből kiderül, hogy mára Brüsszel számára Ukrajna lett a legfontosabb.

Brüsszel számára Ukrajna támogatása a legfontosabb

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

A videóban mások mellett Mark Rutte, a NATO-főtitkára, Donald Tusk, lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is látható, amint arról beszélnek, hogy Európa egy háború előtti időszakban van, a harcot pedig mindenképp folytatni kell.

Boris Pistorius német védelmi miniszter azon kijelentései is hallhatóak a videóban, ami szerint Európának 2029-re készen kell állnia egy háborúra.

Azonban arról is szó esik, hogy ez a nyílt kiállás a háború mellett egyre többe kerül Európának, az eddigi támogatások összege ugyanis eléri a 170 milliárd eurót, azonban Ursula von der Leyen szavai szerint „még ennél is többre lesz szükség”. A videóban az is látható, amint az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko arról beszél, hogy az országnak további 800 milliárd dollárra lesz szüksége.