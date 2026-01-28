Miközben Brüsszel a frissen aláírt, Indiával kötött szabadkereskedelmi megállapodását (FTA) a gazdasági jólét és ellenálló képesség szempontjából „történelmi mérföldkőként” ünnepli, indiai tisztviselők jelentős hangsúlyt helyeznek a megállapodás mobilitási rendelkezéseire. Különösen az indiai diákok számára biztosított, korlátlan hozzáférésre összpontosítanak, amely lehetővé teszi számukra, hogy az EU tagállamaiban tanuljanak és dolgozzanak – hívta fel a figyelmet cikkében a Brussels Signal.

Brüsszel szabadkereskedelmi megállapodása Indiával aggasztó részleteket rejt

Fotó: AFP

Az átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet most jelentettek be Újdelhiben, a 16. India–EU csúcstalálkozón, a termékek több mint 90 százalékára vonatkozó vámcsökkentéseket, a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést, beruházásvédelmi intézkedéseket és fenntarthatósági vállalásokat tartalmaz.

Brüsszel a megállapodás aláírását „jelentős napként” értékelte, és annak bizonyítékaként mutatta be, hogy elkötelezett a gazdasági növekedés és a nemzetközi együttműködés mellett, különösen egy egyre harciasabb Egyesült Államok fényében, amely eltávolodik a globalizmustól.

Brüsszel következetes globalista irányvonalánál is vitatottabb lehet azonban a kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó mobilitási keretrendszer, amelyet indiai források kulcsfontosságú nyereségként emeltek ki, mivel megkönnyíti a diákok, kutatók, szakemberek és munkavállalók mozgását.

Narendra Modi indiai miniszterelnök, az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, valamint az Európai Tanács elnökével, António Costával közösen tartott eseményen tett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a megállapodások „új lehetőségeket nyitnak meg fiataljaink és képzett szakembereink előtt”.

Bár a teljes leirat szélesebb körű együttműködést emel ki, az indiai média és a kormányzati kommunikáció felerősítette a mobilitási aspektust, azt az európai oktatási és karrierlehetőségek szempontjából előnyként bemutatva.

Kiemelkedő rendelkezés az EU ígérete az „indiai diákok számára biztosított korlátlan mobilitásról”, amely lehetővé teszi, hogy korlátozás nélküli létszámban utazhassanak, tanulhassanak, és potenciálisan dolgozhassanak a blokk 27 országában. Ez magában foglalja az olyan programokhoz való egyszerűsített hozzáférést is, mint az Erasmus+ és a Marie Skłodowska-Curie Akciók, valamint kezdeményezéseket a képesítések elismerésére és közös oktatási együttműködések előmozdítására.

Von der Leyen az indiai csúcstalálkozón elismerte a mobilitási megállapodás szerepét a tehetségek cseréjében. „A mobilitásról szóló megállapodás aláírásával megkönnyítjük a diákok és kutatók mozgását”

– mondta.