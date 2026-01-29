Castel: Illúzió, hogy Európa meg tudná védeni magát Amerika nélkül

Hírlevél
Robert C. Castel legfrissebb elemzésében részletesen beszélt Európa védelmi korlátairól. A Magyar Nemzet főmunkatársa, s az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a NATO-n belüli amerikai szerep pótolhatatlan, az európai önvédelemről szóló politikai kijelentések pedig súlyos fogalmi tévedéseken alapulnak.
Robert C. CastelAmerikaEurópa

Robert C. Castel elemezte azt a nyilvános szóváltást, amely Mark Rutte NATO-főtitkár és francia politikusok között bontakozott ki Európa védelmi képességeiről. Castel szerint a vita lényege egyszerű: Európa jelenleg nem képes megvédeni magát az Egyesült Államok támogatása nélkül, még akkor sem, ha politikai szinten ezt sokan szeretnék elhinni.

A szakértő felidézte, hogy Rutte arra figyelmeztetett: az amerikai biztonsági garanciák kiváltásához nem a GDP öt, hanem akár tíz százalékát kellene védelemre fordítani. Castel hangsúlyozta, hogy bár a NATO-főtitkár nem független szereplő, állításai ettől még valós problémákra mutatnak rá. 

Castel szerint a NATO által leginkább valószínűnek tartott fenyegetések – egy gyors orosz katonai akció a Baltikumban vagy hibrid hadviselési műveletek – esetén Európa önmagában nem állná meg a helyét.

A szakértő rámutatott: a probléma nem a katonák számában rejlik, hanem abban az „amerikai kötőszövetben”, amely a NATO működését összetartja. Ide sorolta a logisztikát, a hírszerzést, az űrhadviselést és mindenekelőtt a nukleáris elrettentést. Ezek nélkül – fogalmazott – a számok és GDP-adatok nem jelentenek valódi katonai erőt.

Castel : Európa nem képes a védelemre Amerika nélkül (Fotó: Csudai Sándor / Origo)
Castel említést tett az európai hadsereg felvetéséről is. 

Úgy véli, egy központi európai haderő létrehozása megismételné ugyanazt a hibát, amely az amerikai biztonsági függőséghez vezetett, ráadásul veszélyes politikai eszközzé válhatna.

Szerinte a megoldás nem egy közös hadsereg, hanem az erős nemzeti hadseregek kiépítése.

Elemzése végén hangsúlyozta: 

a biztonság nem csupán fegyverekről és katonákról szól. Legalább ilyen fontos a társadalmi kohézió, az okos diplomácia és a belső stabilitás.

 Castel szerint a XXI. század sikeres államai azok lesznek, amelyek képesek megőrizni társadalmaik belső rendjét és önszervező képességét – mert ezt sem tankokkal, sem repülőgépekkel nem lehet pótolni.

 

