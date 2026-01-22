Hírlevél
Castel: Trump pontozással győzött Grönland ügyében

A geopolitika nem valami elvont tudomány, amihez különleges elme kell, a legfontosabb eszköze a józan paraszti ész – vallja az Origo állandó szakértője. Robert C. Castel Jeruzsálemből bejelentkezve elemezte a Davosi Fórumon körvonalazódó megállapodást az Egyesült Államok és Dánia között a Grönland körüli viták kapcsán.
Grönland kapcsán rengeteg elemzés látott napvilágot műholdakról és ritkaföldfémekről, ám Robert C. Castel szerint ezek csak a felszínt kapargatják. A valódi megértéshez vissza kell térni az alapokhoz, a józan észhez, és mindenekelőtt az eredeti dokumentumokhoz.

Robert C.Castel szerint Trumpnak két problémája lehetettt Grönland kapcsán
Robert C.Castel szerint Trumpnak két problémája lehetettt Grönland kapcsán (Fotó: AFP)

Sokan, sokféleképpen próbálták magyarázni az Egyesült Államok hirtelen támadt, intenzív érdeklődését Grönland iránt. A szakértő azonban rámutatott: a legtöbb elemző elfelejtette megtenni a legfontosabb lépést – elolvasni az ezzel kapcsolatos szerződéseket.

Tegyük a kezünket a szívünkre, és ismerjük be, hogy egyikünk sem ült le elolvasni ezeket a szerződéseket. És ezért igazából nem is tudtuk megfogni, mi a probléma lényege, mi az, ami az Egyesült Államokat zavarja a jelenlegi helyzetben

– fogalmazott Castel.

A helyzet kulcsa az 1951-es Grönland Biztonsági Szerződésben rejlik. Bár ez lehetővé teszi az USA számára katonai bázisok fenntartását, két kritikus ponton gúzsba köti Washingtont. Egyrészt az Egyesült Államok nem létesíthet új bázisokat a házigazda beleegyezése nélkül. Másrészt – és ez a fájóbb pont – Dánia „különleges körülményekre” hivatkozva gyakorlatilag bármikor kiteheti az amerikaiakat a szigetről – hangsúlyozza a szakértő.

Ez a jogi bizonytalanság a második hidegháború eszkalálódása közepette elfogadhatatlan kockázatot jelentett az USA számára. 

Castel szerint a félelem nem alaptalan: „Ha a jövőben Grönland elnyeri a függetlenségét, és lesz egy igen kreatív grönlandi kormány, amelyiknek igen kreatív kapcsolatai lesznek más hatalmakkal, akkor fennáll a lehetőség, hogy (...) azt fogja mondani az amerikaiaknak, hogy fiúk, menjetek haza.” Ez a forgatókönyv az, amit Amerika minden áron el akart kerülni, és ez sokkal fajsúlyosabb kérdés, mint bármilyen bányászati jog.

A hírek szerint Davosban áttörés történt: Trump felfüggesztette a büntetővámokat és lemondott a sziget erőszakos megszerzéséről. Bár a megyegyzés pontos mibenléte még nem nyilvános, Castel szerint kikövetkeztethető a tartalma. 

Az Egyesült Államok vélhetően elérte, hogy Grönland és Dánia lemondjon szuverenitásának egy részéről.

A cél egy olyan jogi státusz elérése lehet, ahol az amerikaiaknak nem kell vétójogtól tartaniuk új bázisok építésekor, és – ami még fontosabb – nem lehet őket egyoldalúan „kilakoltatni”. A szakértő két történelmi precedenst említ: a kubai Guantánamót, ahol az ellenséges kormány ellenére is maradhatott a bázis, illetve a ciprusi brit támaszpontokat, amelyek kvázi szuverén jogokat élveznek.

 

