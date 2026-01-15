Robert C. Castel: A világrend szétesik, mi jön utána? - videó

Robert C. Castel elemzésében arra figyelmeztet: a jelenlegi geopolitikai válságokat súlyos tévedés a régi világrend logikája mentén értelmezni, mert már nem a rendszeren belüli zavarokról, hanem egy alapvető szerkezeti átalakulásról van szó.

Robert C. Castel szerint nem „válságok sorozatát” látjuk, hanem világrendváltást Forrás: Mediaworks

Robert C. Castel szerint az elmúlt időszak eseményei – Venezuelától az orosz–ukrán háborúig és a közel-keleti konfliktusig – nem elszigetelt válságok, hanem egyetlen nagyobb folyamat részei. Úgy fogalmazott:

Annyi párhuzamos válság zajlik egyszerre, hogy nehéz lenne közülük egyet kiragadni, ezért inkább magáról a válságjelenségről és annak megértéséről érdemes beszélni.

Ennek magyarázatára a rendszerelmélet két alapfogalmát hozta fel. Az elsőrendű változás a rendszeren belül zajlik: hibák, anomáliák, elmozdulások jelennek meg, de ezek a meglévő szabályokkal és eszközökkel kezelhetők. A másodrendű változás viszont azt jelenti, hogy maga a rendszer alakul át. Ilyenkor a korábbi tudás, normák és elméletek többé nem adnak kapaszkodót, és használatuk félrevezető következtetésekhez vezet.

Castel szerint pontosan ez történt az orosz–ukrán háború kitörésekor

Számos nyugati elemző – magyar és európai egyaránt – megpróbálta a konfliktust a régi világrend keretein belül megmagyarázni, elsőrendű változásként kezelve azt. Innen származtak azok a narratívák, amelyek gyors orosz vereségről, Putyin bukásáról és a „történelmi szükségszerűség” automatikus győzelméről szóltak. Castel szerint ezek mögött az a feltételezés állt, hogy a régi szabályok továbbra is érvényesek – holott éppen ez volt a tévedés.

Hasonló gondolkodási csapdát lát a közel-keleti háború esetében is

Felidézte: az izraeli katonai és hírszerzési vezetés számára is abszurdnak tűnt, hogy egy viszonylag kis terrorszervezet komoly csapást mérhet Izraelre. Október 7-e azonban megmutatta, hogy bizonyos körülmények között ez lehetséges. Castel szerint ha ez megtörténhetett Izraellel, akkor még inkább megtörténhet olyan európai országokkal, amelyeknek nincs számottevő hadserege, és politikailag, társadalmilag sincsenek felkészülve egy háborúra. A szakértő hangsúlyozta: a katonai erőviszonyokat nem lehet pusztán papíron mérni.

A háborúk nem úgy dőlnek el, hogy a felek megszámolják egymás tankjait és repülőgépeit.

Ebből a szempontból a NATO-ról alkotott leegyszerűsített kép is félrevezető. Castel szerint a NATO, az Európai Unió és maga a pénz is olyan konstrukciók, amelyek létezése alapvetően a hitre és a bizalomra épül. Fizikai valóságuk nincs, erejük attól függ, hogy hisznek-e bennük. A grönlandi eseményeket Castel a világrendváltás egyik leglátványosabb példájaként értékelte. Úgy látja, amikor a NATO vezető hatalma nyíltan a saját nemzeti érdekeit helyezi előtérbe, az európai döntéshozók döbbenten szembesülnek azzal, hogy a szövetségi rendszerek bizonyos helyzetekben valóban nem többek egy darab papírnál.

Szerinte Európa reakcióiban ugyanaz a gondolkodás köszön vissza, amely Oroszországgal szemben is megjelent: erkölcsi alapú politizálás a realitások figyelmen kívül hagyásával.

Castel végül arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez egy másodrendű változás következménye: a régi világrend felbomlott, az új szabályai még nem láthatók. A választás lehetősége nem a miénk – ez az a világ, amely felé haladunk. A feladat most az, hogy ideológiai szemellenzők nélkül figyeljük a valóságot, megpróbáljuk megérteni a kialakuló új dinamikákat, és így növeljük az esélyét annak, hogy sikeresen átvészeljük a világrendváltás káoszát.