A dán miniszterelnök Trumpnak üzent

Az amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései nem maradtak válasz nélkül. Mette Fredriksen dán miniszterelnök felszólította Donald Trumpot, hogy hagyjon fel a fenyegetéssel – írja a Politico.

A dán miniszterelnök szerint értelmetlen Grönland annektálásáról beszélni

Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

Mint ismeretes, nemrég Donald Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van Grönlandra. Az autonóm terület azonban Dániához tartozik, az északi ország pedig már többször kifejezte nemtetszését. A friss kijelentésekre reagálva Mette Fredriksen dán miniszterelnök felszólította Donald Trumpot, hogy ne fenyegesse szövetségeseit.

A dán miniszterelnök egyúttal értelmetlennek nevezte, hogy Grönland annektálásáról beszéljen az amerikai elnök, miután a dán birodalom egyetlen területe sem annektálható.

Fredriksen megjegyezte egyúttal, hogy Dánia NATO-tag, és „így a szövetség biztonsági garanciája vonatkozik rá”.

Ezért határozottan sürgetem, hogy az Egyesült Államok hagyja abba a fenyegetéseket egy történelmileg közeli szövetséges, valamint egy másik ország és egy másik nép ellen, akik nagyon világosan kijelentették, hogy nem eladók

– fogalmazott.

Hozzászólásai azután hangzottak el, hogy Katie Miller, jobboldali podcaster és Trump egyik segédjének, Stephen Millernek a felesége, egy Grönlandot ábrázoló térképet posztolt az amerikai zászló színeiben, az X-en a „Hamarosan” szóval.

Korábban Jesper Møller Sørensen, Dánia amerikai nagykövete Katie Miller X-en megjelent bejegyzésére reagálva „barátságosan emlékeztetett”, hogy a két ország szövetséges, és Dánia elvárja területi integritásának tiszteletben tartását.