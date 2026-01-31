Hírlevél
Dánia

Dánia bekeményít a migránsbűnözők ellen

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
Úgy tűnik újabb európai állam jut arra a felismerésre, hogy a fékevesztett migránsbűnözésnek határt szabjon. A dán kormány szigorúbb kitoloncolási szabályokat tervez bevezetni, amelyek lehetővé teszik a bűnöző migránsok kiutasítását az országból. Dánia lépése ütközhet az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatával, amin Koppenhága szerint sok más ország is változtatna.
Dánia pénteken közölte, hogy olyan jogszabályt tervez bevezetni, amely több külföldi – köztük bűncselekményeket elkövetők – kiutasítását teszi lehetővé, annak ellenére, hogy ez ütközhet Európa emberi jogi bíróságának döntéseivel. A menekültügyi és migrációs kérdésekkel kapcsolatos globális szigorodás részeként több európai kormány, köztük Dánia is, elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága gyakran akadályozta meg a kitoloncolásokat – számolt be cikkében a Reuters.

Mette Frederiksen Dánia miniszterelnöke új jogi lépéseket jelentett be
Mette Frederiksen Dánia miniszterelnöke új jogi lépéseket jelentett be
Fotó: AFP

Mette Frederiksen miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy kormánya anélkül fog cselekedni, hogy megvárná a bíróság bevándorlással kapcsolatos, az Emberi Jogok Európai Egyezményére vonatkozó értelmezésének felülvizsgálatát.

„Egyes szakértők azt gondolhatják, hogy ezzel megsértjük az egyezményt. Mi ezt másképp látjuk” – mondta egy sajtótájékoztatón.

Azért szigorítunk most tovább, mert az (emberi jogi) egyezmény mögött álló országok többsége osztja Dánia azon vágyát, hogy megváltozzon az értelmezés

 – tette hozzá a miniszterelnök, elismerve, hogy ez jogi kihívásokat vonhat maga után. Dánia különösen azokat az európai bírósági ítéleteket kritizálta, amelyek családi kötelékekre hivatkozva megállították a kitoloncolásokat.

A javasolt reformok – amennyiben elfogadják őket – május 1-jétől lépnének hatályba, és enyhítenék azon követelményeket, amelyek alapján kitoloncolhatók azok a külföldi állampolgárok, akiket súlyos bűncselekmények miatt egy évnél hosszabb szabadságvesztésre ítéltek.

További tervek között szerepel az elektronikus nyomkövetés bevezetése azok számára, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel és megszegik a jelentkezési kötelezettségüket, Dánia szíriai nagykövetségének újranyitása – ahonnan sok migráns érkezik –, valamint egy kitoloncolási megbízott kinevezése. 

Koppenhága azt is tervezi, hogy megvizsgálja egy, az Európai Unión kívül létrehozandó, első uniós befogadóközpont lehetőségét, valamint fokozza a menekültstátusz visszavonására irányuló felülvizsgálatokat.

Frederiksen kormánya a közvélemény-kutatásokban erősödést tapasztalt az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azon követelésével kapcsolatos patthelyzet kezelésének köszönhetően, amely Grönland megszerzésére irányult, ugyanakkor támogatottsága továbbra is elmarad a 2022-es választások eredményeitől. 

Frederiksen, aki a Szociáldemokrata Párt tagja, 2019-es miniszterelnökké válásakor keményebb álláspontot vett fel a bevándorlással szemben, amelyet koalíciós partnerei, a Mérsékeltek és a Liberális Párt is követtek.

A mintegy 6 millió lakosú Dánia 2025 első 11 hónapjában 839 embernek adott menedékjogot, és jó úton halad afelé, hogy az év során kevesebb mint 1000 kérelmet hagyjon jóvá, ami 1983 óta mindössze a negyedik ilyen alkalom lenne. Az elmúlt években a legtöbb menedékkérő Szíriából, Afganisztánból, Eritreából és Szomáliából érkezett.

 

