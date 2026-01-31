Dánia bekeményít a migránsbűnözők ellen

Dánia pénteken közölte, hogy olyan jogszabályt tervez bevezetni, amely több külföldi – köztük bűncselekményeket elkövetők – kiutasítását teszi lehetővé, annak ellenére, hogy ez ütközhet Európa emberi jogi bíróságának döntéseivel. A menekültügyi és migrációs kérdésekkel kapcsolatos globális szigorodás részeként több európai kormány, köztük Dánia is, elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága gyakran akadályozta meg a kitoloncolásokat – számolt be cikkében a Reuters.

Mette Frederiksen Dánia miniszterelnöke új jogi lépéseket jelentett be

Fotó: AFP

Mette Frederiksen miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy kormánya anélkül fog cselekedni, hogy megvárná a bíróság bevándorlással kapcsolatos, az Emberi Jogok Európai Egyezményére vonatkozó értelmezésének felülvizsgálatát.

„Egyes szakértők azt gondolhatják, hogy ezzel megsértjük az egyezményt. Mi ezt másképp látjuk” – mondta egy sajtótájékoztatón.

Azért szigorítunk most tovább, mert az (emberi jogi) egyezmény mögött álló országok többsége osztja Dánia azon vágyát, hogy megváltozzon az értelmezés

– tette hozzá a miniszterelnök, elismerve, hogy ez jogi kihívásokat vonhat maga után. Dánia különösen azokat az európai bírósági ítéleteket kritizálta, amelyek családi kötelékekre hivatkozva megállították a kitoloncolásokat.

A javasolt reformok – amennyiben elfogadják őket – május 1-jétől lépnének hatályba, és enyhítenék azon követelményeket, amelyek alapján kitoloncolhatók azok a külföldi állampolgárok, akiket súlyos bűncselekmények miatt egy évnél hosszabb szabadságvesztésre ítéltek.

További tervek között szerepel az elektronikus nyomkövetés bevezetése azok számára, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel és megszegik a jelentkezési kötelezettségüket, Dánia szíriai nagykövetségének újranyitása – ahonnan sok migráns érkezik –, valamint egy kitoloncolási megbízott kinevezése.

Koppenhága azt is tervezi, hogy megvizsgálja egy, az Európai Unión kívül létrehozandó, első uniós befogadóközpont lehetőségét, valamint fokozza a menekültstátusz visszavonására irányuló felülvizsgálatokat.

Frederiksen kormánya a közvélemény-kutatásokban erősödést tapasztalt az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azon követelésével kapcsolatos patthelyzet kezelésének köszönhetően, amely Grönland megszerzésére irányult, ugyanakkor támogatottsága továbbra is elmarad a 2022-es választások eredményeitől.

Frederiksen, aki a Szociáldemokrata Párt tagja, 2019-es miniszterelnökké válásakor keményebb álláspontot vett fel a bevándorlással szemben, amelyet koalíciós partnerei, a Mérsékeltek és a Liberális Párt is követtek.

A mintegy 6 millió lakosú Dánia 2025 első 11 hónapjában 839 embernek adott menedékjogot, és jó úton halad afelé, hogy az év során kevesebb mint 1000 kérelmet hagyjon jóvá, ami 1983 óta mindössze a negyedik ilyen alkalom lenne. Az elmúlt években a legtöbb menedékkérő Szíriából, Afganisztánból, Eritreából és Szomáliából érkezett.