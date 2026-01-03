Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ciprus

Dánia ideje lejárt, Ciprus következik

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egymillió lakosú szigetország januártól átvette az Európai Unió Tanácsának a soros elnökségét. Dánia után így fél évig Ciprus látja majd el ezt a feladatot, immár második alkalommal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ciprussoros elnökségEurópai Unió

Csütörtöktől Ciprus átvette az Európai Unió Tanácsának a soros elnökségét. Az egymillió lakosú Ciprus Dánia után, és immár második alkalommal tölti majd be a posztot. 

Ciprus Dánia után veszi át a soros elnökséget Nikos Christodoulides miniszterelnök vezetésével
Ciprus Dánia után veszi át a soros elnökséget  Nikos Christodoulides miniszterelnök vezetésével  
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Ciprus átvette csütörtökön a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget; a mintegy egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban. 

A mindenkori elnökség fő feladata az uniós jogalkotási folyamatok zavartalan működésének biztosítása. A ciprusi elnökség prioritásai között szerepelnek a versenyképességet erősítő reformok, Ukrajna további támogatása, valamint az illegális migráció elleni fellépés. Napirenden lesz továbbá a következő hosszú távú uniós költségvetés megalkotásának előkészítése és több, folyamatban lévő jogszabálytervezet, köztük a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása.

A ciprusi elnökség hivatalos mottója: „Egy világra nyitott autonóm unió.” Ciprus célja, hogy az Európai Unió belső megerősítését a nemzetközi együttműködés és a globális nyitottság megőrzésével valósítsák meg.

Nem először látja el Ciprus az elnökséget

A szigetország utoljára 2012-ben látta el a tisztséget, azonban a bonyolult helyzete azóta sem változott. Ennek oka részben Ciprus helyzetében keresendő. 1974. július 15-én a görögországi katonai junta által támogatott ciprusi görög katonatisztek csoportja, a Nemzeti Gárda, azzal a szándékkal, hogy Ciprust Görögországgal egyesítsék, államcsínyt kíséreltek meg az érsek-elnök Makariosz ellen. 

A puccs végül nem sikerült, hiszen Makariosz elmenekült a szigetről, azonban arra elég volt, hogy Törökországot mozgósítsa. 

Törökország, Bülent Ecevit miniszterelnök utasításaira, 40 000 fős inváziós csapatot tett partra a sziget északi részén és megkezdte annak teljes megszállását. Két nap múlva a török csapatok biztosított folyosót nyitottak az északi parttól Nicosiáig. Szampszont félre-, majd Makarioszt visszaállították, és július 22-én Görögország fegyverszünetet kötött Törökországgal. Július 23-án a görögországi junta megbukott, majd Genfben megindultak a béketárgyalások.

A helyzet azonban azóta is igen érzékeny. 2003. április 30-án a határvonal több szakaszát megnyitották, amit azóta is több ezer görög és török ciprusi lépett át. Ciprus 2004. évi Európai Unióhoz való csatlakozása előtt Kofi Annan ENSZ-főtitkár vezetésével április 24-én Annan-terv néven rendezési terv született a sziget újraegyesítésére. Az egyesítés kapcsán népszavazást is kiírtak, ami azonban sikertelen lett, miután az északi régióban élő Törökök az egyesítés mellett, míg a déli lakosság az egyesítés ellen szavazott. 

2004. május 1-jén a Ciprusi Köztársaság megosztott államként lett az Európai Unió (EU) tagja. Az északi, megszállt területek EU-tagsága a helyzet rendezéséig felfüggesztésre került. 

Az elnökség  így szimbolikus jelentőséggel bír, mert a sziget 1974 óta megosztott: jogilag ugyan az egész ország EU-tag, az uniós jogszabályok csak a déli részen – a főleg görögök lakta Ciprusi Köztársaságban – érvényesek, a csak Ankara által elismert Ciprusi Török Köztársaságban nem.

Szilveszteri pokol Svájcban – minden, amit tudni lehet a tragédiáról
Orbán Balázs: Aki katonákat küldene Ukrajnába, az nem a békét keresi
Donald Trump beváltotta ígéretét; megnyílt a Mere első magyarországi üzlete – a legolvasottabb gazdasági hírek decemberben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!