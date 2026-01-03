Dánia ideje lejárt, Ciprus következik

Csütörtöktől Ciprus átvette az Európai Unió Tanácsának a soros elnökségét. Az egymillió lakosú Ciprus Dánia után, és immár második alkalommal tölti majd be a posztot.

Ciprus Dánia után veszi át a soros elnökséget Nikos Christodoulides miniszterelnök vezetésével

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Ciprus átvette csütörtökön a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget; a mintegy egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban.

A mindenkori elnökség fő feladata az uniós jogalkotási folyamatok zavartalan működésének biztosítása. A ciprusi elnökség prioritásai között szerepelnek a versenyképességet erősítő reformok, Ukrajna további támogatása, valamint az illegális migráció elleni fellépés. Napirenden lesz továbbá a következő hosszú távú uniós költségvetés megalkotásának előkészítése és több, folyamatban lévő jogszabálytervezet, köztük a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása.

A ciprusi elnökség hivatalos mottója: „Egy világra nyitott autonóm unió.” Ciprus célja, hogy az Európai Unió belső megerősítését a nemzetközi együttműködés és a globális nyitottság megőrzésével valósítsák meg.

Nem először látja el Ciprus az elnökséget

A szigetország utoljára 2012-ben látta el a tisztséget, azonban a bonyolult helyzete azóta sem változott. Ennek oka részben Ciprus helyzetében keresendő. 1974. július 15-én a görögországi katonai junta által támogatott ciprusi görög katonatisztek csoportja, a Nemzeti Gárda, azzal a szándékkal, hogy Ciprust Görögországgal egyesítsék, államcsínyt kíséreltek meg az érsek-elnök Makariosz ellen.

A puccs végül nem sikerült, hiszen Makariosz elmenekült a szigetről, azonban arra elég volt, hogy Törökországot mozgósítsa.

Törökország, Bülent Ecevit miniszterelnök utasításaira, 40 000 fős inváziós csapatot tett partra a sziget északi részén és megkezdte annak teljes megszállását. Két nap múlva a török csapatok biztosított folyosót nyitottak az északi parttól Nicosiáig. Szampszont félre-, majd Makarioszt visszaállították, és július 22-én Görögország fegyverszünetet kötött Törökországgal. Július 23-án a görögországi junta megbukott, majd Genfben megindultak a béketárgyalások.