Grönland miatt elszabadult Trump – Európa nem hagyja magát

Mette Frederiksen is reagált Donald Trump amerikai elnök lehetséges vámokkal kapcsolatos fenyegetésére Grönland ügyében, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy Európa nem hagyja magát fenyegetni. Az amerikai elnök szerdán Davosban mond beszédet, ahol az Európai vezetők is jelen lesznek – írja a BBC.

Davos alkalmat kínálhat a párbeszédre, azonban Európa már az ellenlépéseken dolgozik

Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

Donald Trump nemrég bejelentette, hogy extra vámokat vezet be azokkal az országokkal szemben, amelyek akadályozzák Grönland megszerzését. Az amerikai elnök szerint azok a vezetők akik ezt teszik, „veszélyes játékot játszanak” és óriási kockázatot vállalnak. Trump szerint Washington a „könnyű vagy a nehéz úton” de megszerzi a Dániához tartozó szigetet.

A Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Finnországból származó árukra kivetett 10 százalékos vám legkésőbb február első napján életbe lép, az elnök pedig nem zárta ki ezeknek az emelését.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap az NBC News Meet the Press című műsorában azt nyilatkozta, hogy „Grönland csak akkor védhető meg, ha az Egyesült Államok része, és nem lesz szükség a védelmére, ha az Egyesült Államok része”.

„Úgy hiszem, hogy az európaiak meg fogják érteni, hogy ez a legjobb Grönlandnak, a legjobb Európának és a legjobb az Egyesült Államoknak” – mondta.

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter is reagált a történésekre, aki hangsúlyozta, hogy a szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása a nemzetközi jog és együttműködés „nem alku tárgyát képező” alapelve. „Ha békében akarunk élni, és együtt akarunk működni a közös problémák megoldásában, akkor azzal kell kezdenünk, hogy kölcsönösen elismerjük egymás szuverenitását és területi integritását” – tette hozzá.

Eközben a hírek szerint Európa kész akár „kényszer ellenes intézkedéseket is bevetni, ennek a koordinációjáért pedig Emmanuel Macron francia elnök felel majd.