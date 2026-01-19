Trump felrázza Davost: erődemonstrációra készül Amerika a világelit előtt

A svájci Alpok hófödte csúcsai között ismét összegyűlik a politikai és gazdasági világ krémje, hogy a Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozóján megvitassa a globális kihívásokat. Az idei, január 19-én kezdődő esemény mottója „A párbeszéd szelleme”, ám a hangulatot aligha a békés eszmecsere, sokkal inkább a feszült várakozás jellemzi. A liberális világrend recseg-ropog, és ennek legfőbb katalizátora nem más, mint Donald Trump, aki minden eddiginél nagyobb és erősebb delegációval érkezik Davosba – számol be róla a Deutsche Welle.
Az elmúlt hetek nemzetközi politikai eseményei – a venezuelai katonai akció, az Egyesült Államok igénye Grönlandra, az iráni tüntetések vérbe fojtása mind rányomhatják bélyegüket az idei Világgazdasági Fórumra. A WEF elnöke, Borge Brende próbálja menteni a menthetőt, hangsúlyozva, hogy a párbeszéd nem luxus, hanem szükségszerűség a bizonytalanság idején. Ám a valóság az, hogy a multilateralizmus eszméje visszaszorulóban van a nemzetállami érdekérvényesítéssel szemben.
Erődemonstrációra készül az Egyesült Államok Davosban
Trump nem egyedül érkezik a svájci településre: az amerikai delegáció soha nem látott méretű, öt miniszterrel és számos magas rangú tisztviselővel, köztük Marco Rubio külügyminiszterrel és Jared Kushnerrel, az elnök vejével. A Davos főutcáján felállított „USA Ház” szimbolikus jelentőséggel bír: Amerika nemcsak résztvevő, hanem domináns szereplő kíván lenni. A háttérben zajló tárgyalások során napirendre kerülhet Ukrajna jövője, a gázai konfliktus és az iráni zavargások kérdése is. A Financial Times értesülései szerint Trump külön találkozót tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és a G7-ek vezetőivel, hogy az orosz–ukrán békemegállapodást követő biztonsági garanciákról egyeztessenek.
A találkozón jelen lesz Friedrich Merz német kancellár, Javier Milei argentin elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.
Gazdasági hadviselés és az MI forradalma
A geopolitika mellett a geoökonómiai hadviselés is központi téma lesz. A globális kereskedelem nyomás alatt áll: a protekcionizmus, a vámháborúk és a kritikus ásványkincsekhez való hozzáférés korlátozása az új norma. Bár a világgazdaság az amerikai mesterséges intelligencia (MI) beruházásoknak köszönhetően a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, a 2026-ra prognosztizált 3,1 százalékos növekedés és a második világháború óta nem látott adósságszintek aggodalomra adnak okot.
A technológia terén a mesterséges intelligencia ígérete és veszélyei uralják majd a diskurzust. Olyan iparági óriások vezetői lesznek jelen, mint a Microsoft, az Nvidia és a Google. Miközben az MI dollárbilliós beruházásokat vonz, és forradalmasíthatja az orvoslást, komoly félelmek merülnek fel a munkaerőpiaci hatásaival kapcsolatban. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szerint a technológia az elkövetkező években a belépő szintű szellemi munkakörök felét megszüntetheti, ami társadalmi feszültségekhez vezethet.
Schwab nélkül, de a régi célokkal?
Ez lesz az első davosi találkozó az alapító Klaus Schwab nélkül, aki tavaly áprilisban kényszerült lemondani a személyét érintő pénzügyi botrányok árnyékában. Bár a független vizsgálat nem állapított meg bűncselekményt, távozása szimbolikus: a globalista elit egyik vezéralakja lépett le a színpadról.