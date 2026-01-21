Deutsch Tamás: Aki valóban ellenzi a Mercosurt, annak meg kell vonnia a bizalmat Ursula von der Leyentől

Deutsch Tamás a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Parlament csütörtökön dönt a Patrióták frakciója által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról, amely Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen irányul. A politikus kifejtette, hogy Ursula von der Leyen tisztségben maradása esetén a Mercosur-megállapodás állandó kockázatot jelent, és annak elfogadása súlyos, kifejezetten katasztrofálisnak tartott hatásokkal járna az európai mezőgazdaság számára.

Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti képviselője

Fotó: AFP

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől. A Fidesz-KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll.

A politikus arról is beszélt: az Európai Parlament előtt vannak olyan előterjesztések is, amelyek jogi eljárás megindítását célozzák az Európai Bizottság ellen, mert álláspontjuk szerint a Mercosur-megállapodást szabálytalanul és jogellenesen írták alá és kezdték alkalmazni.

Közölte: a Fidesz és a KDNP valamennyi európai parlamenti képviselője mindkét indítványt meg fogja szavazni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntéséig felfüggesszék a megállapodás alkalmazását.