Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Járvány tört ki a Balatonnál, rendkívüli intézkedés lépett életbe

Durva

Világbotrány Davosban: az Európai Központi Bank elnöke összeomlott

Deutsch Tamás

Deutsch Tamás: Aki valóban ellenzi a Mercosurt, annak meg kell vonnia a bizalmat Ursula von der Leyentől

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint azoknak a képviselőknek, akik valóban ellenzik a Mercosur-megállapodást, egyértelműen bizonyítaniuk kell ezt a csütörtöki szavazáson, és meg kell támogatniuk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt is. Deutsch Tamás figyelmeztetett: amíg az Európai Bizottság jelenlegi elnöke hivatalban van, addig a megállapodás folyamatos és súlyos fenyegetést jelent az európai mezőgazdaságra. Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP továbbra is következetesen kiáll a magyar és az európai gazdák mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch TamásUrsula von dr LeyenMercosurbizalmatlansági szavazás

Deutsch Tamás a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Európai Parlament csütörtökön dönt a Patrióták frakciója által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról, amely Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen irányul. A politikus kifejtette, hogy Ursula von der Leyen tisztségben maradása esetén a Mercosur-megállapodás állandó kockázatot jelent, és annak elfogadása súlyos, kifejezetten katasztrofálisnak tartott hatásokkal járna az európai mezőgazdaság számára.

Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti képviselője
Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti képviselője
Fotó: AFP

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől. A Fidesz-KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll. 

A politikus arról is beszélt: az Európai Parlament előtt vannak olyan előterjesztések is, amelyek jogi eljárás megindítását célozzák az Európai Bizottság ellen, mert álláspontjuk szerint a Mercosur-megállapodást szabálytalanul és jogellenesen írták alá és kezdték alkalmazni.

Közölte: a Fidesz és a KDNP valamennyi európai parlamenti képviselője mindkét indítványt meg fogja szavazni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntéséig felfüggesszék a megállapodás alkalmazását.

Elutazott Orbán Viktor
Trump egy brutális mondattal üzent Grönland lakóinak
Deutsch Tamás: Felelőtlen módon folytatódik a jövő európai nemzedékeinek eladósítása

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!