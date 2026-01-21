Deutsch Tamás: Felelőtlen módon folytatódik a jövő európai nemzedékeinek eladósítása

Deutsch Tamás elmondta, hogy az Európai Parlament szerdán dönt arról a jogszabály-javaslatról, amely az Európai Tanács határozatát hajtja végre. Ennek értelmében az eddig már eurószázmilliárdokban számolt közös hitelfelvételeken túl további 90 milliárd euró összegű hadikölcsönt biztosítanának Ukrajna számára. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a lépés felelőtlen módon mélyíti tovább a jövő európai generációinak eladósodását, mivel a már az ezermilliárd eurót is meghaladó közös kötelezettségvállalást újabb 90 milliárd eurós uniós hitellel növeli a „brüsszeli bürokrácia”.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője

Fotó: Deutsch Tamás Facebook oldala

Hangsúlyozta: ez a lépés nem más, mint annak beismerése, hogy az Európai Unió háborúpárti többsége továbbra is az ukrajnai öldöklés finanszírozását kívánja folytatni. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: a kilencvenmilliárd eurót fegyverre, lőszerre és az ukrán hadigépezet működtetésére fordítanák, ami kizárólag azt szolgálja, hogy az ukrajnai háború tovább húzódjon.

Véleménye szerint az uniós háborúpárti többség „homokba dugja a fejét”, és nem hajlandó tudomásul venni azt a nyilvánvaló tényt, hogy az Európai Unió Ukrajna-stratégiája megbukott. A képviselő felidézte: ez a stratégia arra épült, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók meggyengítik Moszkvát, és ellehetetlenítik a háború folytatását.

Ezzel szemben – mondta – a szankciók súlyosabb károkat okoztak az európai nemzetgazdaságoknak, mint Oroszországnak, az energiaárak az egekbe szöktek, és ennek árát az európai családok és vállalkozások fizették meg.

Hozzátette: a magyar háztartások mindezt a rezsicsökkentésnek köszönhetően alig vagy egyáltalán nem érzékelték. Deutsch Tamás szerint a másik alaptétele az volt az uniós Ukrajna-stratégiának, hogy korlátlan pénzügyi és katonai támogatással az ukrán hadsereg képes lesz legyőzni az orosz agresszort. Ezzel szemben – hangsúlyozta – minden mértékadó értékelés szerint az orosz hadigépezet lépésről lépésre halad előre, miközben az ukrán haderő egyre nehezebb katonai helyzetbe kerül, rendkívüli véráldozatok árán.

A fideszes politikus komoly eredménynek nevezte, hogy a békepárti politikát folytató magyar miniszterelnök két másik kormányfővel együtt el tudta érni, hogy Magyarország Csehországgal és Szlovákiával közösen kimaradjon a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönből. Mint mondta, ezzel a magyar kormány érvényre juttatta a magyar emberek elsöprő többségének békeakaratát.

Deutsch Tamás bírálta, hogy az európai döntéshozatal idáig jutott, továbbá azt az uniós háborúpárti többséget is, amelynek – állítása szerint – lelkes és hangos résztvevői a magyarországi ellenzéki pártok, köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció. Kijelentette: az elmúlt években minden, az ukrajnai háború finanszírozását vagy eszkalációját szolgáló európai parlamenti döntést megszavaztak e pártok képviselői. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP delegáció következetesen elutasít minden olyan uniós döntést, amely a háború folytatását vagy az öldöklés finanszírozását szolgálja.

Deutsch Tamás szerint a tervezett döntés azért is szégyenteljes, mert szembemegy az európai polgárok akaratával. Állítása szerint az Európai Unió lakosainak 75-80 százaléka elutasítja a háború finanszírozását, és békepárti álláspontot képvisel.

Mint mondta, ezt az álláspontot az Európai Parlamentben a békepárti politikusok, az Európai Tanácsban pedig a magyar miniszterelnök képviseli. A politikus kitért arra is, hogy az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Patrióták frakciója által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Elmondta: az indítványt azért nyújtották be, mert amíg Ursula von der Leyen hivatalban van, addig a Mercosur-megállapodás folyamatos fenyegetést jelent, és súlyos, szerinte katasztrofális következményekkel járna az európai agrárgazdaságra nézve.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől. A Fidesz-KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll.

A politikus arról is beszélt: az Európai Parlament előtt vannak olyan előterjesztések is, amelyek jogi eljárás megindítását célozzák az Európai Bizottság ellen, mert álláspontjuk szerint a Mercosur-megállapodást szabálytalanul és jogellenesen írták alá és kezdték alkalmazni. Közölte: a Fidesz és a KDNP valamennyi európai parlamenti képviselője mindkét indítványt meg fogja szavazni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntéséig felfüggesszék a megállapodás alkalmazását.