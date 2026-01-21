Dömötör Csaba: A csütörtöki szavazáson dől el, ki áll a gazdák, és ki a brüsszeli nagykoalíciós elit oldalán

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője elmondta: első látásra fontos időközi győzelem született, mivel az Európai Parlament vékony többséggel úgy döntött, hogy az uniós bíróság elé viszi a megállapodást, és kikéri véleményét hogy összhangban áll-e az uniós szerződésekben foglaltakkal. Hozzátette ugyanakkor: a szavazást követően az Európai Néppárt arra kérte az Európai Bizottságot, hogy hajtsa végre a megállapodásban foglaltakat. Ez szerinte azt jelenti, hogy felül akarják írni a képviselők és a választók akaratát.

Dömötör Csaba szerint az EPP felül akarja írni a képviselők és a választók akaratát (Fotó: Anadolu via AFP)

Véleménye szerint mindezt az is bizonyítja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még az európai parlamenti szavazás előtt, Paraguayban aláírta a Mercosur-megállapodást. A képviselő úgy fogalmazott: „az igazság pillanata csütörtökön jön el”, amikor szavazás lesz az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. Mint mondta, az indítvány kiváltó oka maga a Mercosur-megállapodás, ami az indoklásban is szerepel.

Holnap dől el, ki melyik oldalon áll: a gazdák vagy a nagykoalíciós elit oldalán

– hangsúlyozta.

Dömötör Csaba szerint „Magyar Péterék tovább folytatják az álságos politikai színjátékot”. Azt mondta: miközben a magyar választók felé Mercosur-ellenes szerepben tüntetik fel magukat, saját frakciójuk a keddi szavazás eredménye ellenére is erőlteti a megállapodás végrehajtását. Kijelentette: a többség nem a Tisza Párt szavazatain múlt, hanem a Fidesz képviselőinek voksaival állt össze, és a fideszes szavazatok nélkül a mai indítvány nem ment volna át.

A politikus valótlanságnak nevezte azt az állítást is, hogy a szerdai szavazás néppárti kezdeményezés lett volna. Közlése szerint a szavazást Magyar Péter „főnökei”, köztük Manfred Weber ellenezték, ami – mint mondta – a tegnapi és a mai sajtótájékoztatóik alapján is ellenőrizhető. Hozzátette: az elmúlt hónapokban egyedül a Patrióták Európáért frakció állt ki egységesen a Mercosur-megállapodás ellen, miközben azt a néppárti frakció hozta tető alá együttműködve a néppárti Ursula von der Leyennel és a szintén néppártból jövő Christoph Hansen agrárbiztossal.

Dömötör Csaba szerint mindegy, mit állít Magyar Péter, „373 napja egyetlen egy alkalommal sem emelt szót” sem a Mercosur-megállapodás, sem a mezőgazdasági támogatások leépítése ellen.

Elmondta: a szakbizottságokban számos vita zajlott, de Magyar Péter egyszer sem kért szót, miközben néppárti támogatói és jelölői minden esetben „elvégezték helyette a piszkos munkát”.