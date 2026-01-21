Donald Trump: Európa tévúton jár

A davosi Világgazdasági Fórum egyik legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye Donald Trump felszólalása volt: az amerikai elnök éles kontrasztot vont az Egyesült Államok és Európa jelenlegi állapota között. Trump szerint míg Amerikában a gazdaság erősödik, az energiaárak csökkennek, és a határok védelme kézzelfogható biztonságot hozott, addig Európa egyre mélyebb válságba süllyed.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP

Szeretem Európát, azt akarom, hogy jól menjen a sora, de nem a jó irányba halad

– fogalmazott az elnök, aki az ellenőrizetlen tömeges migrációt, a növekvő költségvetési és kereskedelmi hiányokat, valamint a baloldali gazdaságpolitikai kísérleteket nevezte meg a problémák fő forrásaként. Példaként Németország elszálló energiaárait és az Egyesült Királyság északi-tengeri olajkészleteinek el nem használását említette.

Trump szerint az amerikai siker egyik kulcsa a „Green New Scam”, azaz a zöldideológia elutasítása volt. Kiemelte: az Egyesült Államok az olaj- és gázkitermelésre, valamint a reálgazdaság megerősítésére épít, nem pedig ideológiai alapú szabályozásokra.

A beszéd egyik legnagyobb visszhangot kiváltó része Grönland kérdése volt. Az elnök világossá tette: a hatalmas, jórészt lakatlan sziget megszerzését nemzetbiztonsági és nemzetközi biztonsági szükségszerűségnek tartja. Véleménye szerint Dánia nem képes megfelelő védelmet és fejlesztést biztosítani a terület számára, míg az Egyesült Államok igen.

Trump beszéde egyértelmű üzenetet hordozott: szerinte Európának irányt kell váltania, különben tovább mélyül a gazdasági, társadalmi és biztonsági válság.

Frissítés:

Az ukrajnai konfliktussal összefüggésben Donald Trump ismét hangsúlyozta a béke megteremtésének szükségességét. Úgy fogalmazott, hogy a NATO közreműködésével véget kellene vetni a szerinte értelmetlen vérontásnak, és azt állította, hogy mind Vlagyimir Putyin, mind Volodimir Zelenszkij nyitott egy egyezségre. Ezzel párhuzamosan azonban jelezte: az Egyesült Államok támogatása nem feltétel nélküli. Washington teljes mértékben kiáll a NATO mellett, ugyanakkor viszonzást vár el, mégpedig Grönland formájában.

„ Olyan sokat adunk, és olyan keveset kapunk cserébe

– panaszkodott a szövetségi rendszer igazságtalanságára, emlékeztetve arra, hogy nélküle a NATO talán már nem is létezne.

Donald Trump csütörtökön találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki csak ezzel a céllal utazhat Davosba – írja a The Guardian brit napilap. Az amerikai elnök találkozója az ukrán államfővel egybeesik Steve Witkoff moszkvai, Valgyimir Putyinnal folytatott tárgyalásával – teszi hozzá.

Trump kitért az amerikai gyógyszerárak mérséklődésére is. Elmondása szerint a vámokat arra használta fel, hogy az Egyesült Államok lakosainak ne kelljen tizenhárom- vagy akár tizenötszörös árat fizetniük a gyógyszerekért más országok polgáraihoz képest. Hangsúlyozta, hogy Amerika nem vállalhatja tovább az egész világ eltartását, és hozzátette: bár az amerikaiak fogják a legalacsonyabb árakat fizetni, a gyógyszerek ára globálisan is csökkenni fog. Felidézte, hogy vámok nélkül nem tudta volna ezt elérni.

A vámintézkedésekkel kapcsolatban azt is közölte, hogy minden érintett részese volt a folyamatnak: egyesek veszteségeket szenvedtek el, de összességében igazságosnak tartja a lépéseket, és úgy véli, a többség ezt megérti.

A vámokat elsősorban azokkal az országokkal szemben vezette be, amelyekkel szemben különösen jelentős volt az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlegének egyenlőtlensége. Az amerikai elnök végül kijelentette, hogy szerinte „az Egyesült Államok tartja fenn az egész világot”, ezért minden nemzet közül neki kellene a legalacsonyabb kamatlábat fizetnie.