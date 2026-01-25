Az éjszaka során az oroszországi régiók légterében összesen 52 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, mindegyik repülőgép-típusú drón volt – írja a TASZSZ az orosz védelmi minisztérium tájékoztatására hivatkozva.

Shahed drónok

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

„Az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelmi riasztórendszerek 52 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg és fogtak el: 18-at a Brjanszki terület, 15-öt a Krasznodari terület, kilencet a Rosztovi terület, négyet az Orjoli terület, valamint hármat a Belgorodi és az Asztrahányi területek felett” – közölte a minisztérium a portál szerint.

Az orosz fegyveres erők három ukrán harccsoportot semmisítettek meg a Harkivi területen, a Hatnyenszkij frontszakaszon

– erről a ria.ru számolt be.

„Az ukrán parancsnokság továbbra is olyan állásokba vezényli az élőerőt, amelyeket korábbi légicsapásaink következtében szétromboltak, és alkalmatlanok a védelemre. Ennek eredményeként egy nap alatt három ellenséges harccsoport semmisült meg” – magyarázta a РИА Новости hírügynökség forrása.

A térségben a „Nyugat” és az „Észak” nevű orosz haderő-csoportosítások hajtanak végre műveleteket. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán erők az elmúlt egy nap során mintegy 325 főt veszítettek, emellett megsemmisült öt páncélozott jármű, 24 katonai jármű, egy elektronikai hadviselési eszköz, valamint öt lőszerraktár.

Nemrég arról írtunk, hogy újabb dróntámadás érte Ukrajna nyugati részét: Oroszország „Shahed” típusú kamikaze drónokkal támadta az ukrán területeket. A légvédelem több drónt is lelőtt, a hatóságok pedig közölték: személyi sérülésről eddig nem érkezett jelentés, ugyanakkor a térségben ideiglenes áramkimaradások voltak.