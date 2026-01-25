Oroszország bekeményített – brutális támadás az éj leple alatt

Ismét hangos volt az éjszaka Ukrajna területein: orosz kamikaze drónok jelentek meg a térség légterében, elsősorban Csernyivci környékén. A támadást január 24-én késő este észlelték, amikor több pilóta nélküli repülőeszköz érkezett Nyugat-Ukrajna irányába – írja 24tv.ua.

Január közepén egy lakóházat talált el egy Shahed drón Szlovjanszkban

Fotó: AFP

A Csernyivci Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Ruszlan Oszipenko közölte: a légvédelmi erők aktívan dolgoztak a régióban, és a megfigyelő források szerint legalább két „Shahed” drónt sikerült lelőni. A légierő később pontosította, hogy az egyik drón északi irányból közelítette meg Csernyivcit, majd egy másikat is észleltek a város felett.

A helyi Telegram-csatornák robbanásokról és légvédelmi tevékenységről számoltak be. Oszipenko megköszönte a légvédelem munkáját, ugyanakkor felszólította a lakosságot, hogy maradjanak óvóhelyeken, ne rögzítsék videón a légvédelem működését, és ne tegyenek közzé ilyen felvételeket a közösségi médiában. Arra is figyelmeztetett, hogy a lelőtt drónok roncsait ne közelítsék meg, hanem azonnal jelentsék a rendőrségnek és a katasztrófavédelemnek.

A támadás következményeiről egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés, de a nyugati régiókban ideiglenes áramkimaradások fordultak elő. Hajnali fél egy körül a hatóságok már „tiszta” légteret jelentettek Csernyivci térségében.

A Shahed drónok iráni fejlesztésű pilóta nélküli harci eszközök, amelyek részben csavargó lőszerként, vagyis robbanó kamikaze drónként működnek. Az eszközöket eredetileg az iráni Shahed Aviation Industries tervezte, de idővel Oroszország is megkezdte saját gyártásukat, az iráni minták alapján. Az orosz–ukrán háború során, különösen a 2022-es inváziót követően, az orosz haderő mind az iráni eredetű, mind az orosz gyártású változatokat bevetette Ukrajna ellen.

A The Kyiv Independent arról ír, hogy Oroszország január 24-én éjszaka nagyszabású légitámadást hajtott végre Kijev ellen, amelynek következtében egy ember életét vesztette, négyen pedig megsebesültek.

A fővárosban hajnal után robbanások sorát lehetett hallani, a légvédelem több rakétát és drónt is elfogott. Az ukrán légierő összesen közel négyszáz légi támadóeszközt észlelt, köztük rakétákat és több száz drónt, amelyek között hiperszonikus és ballisztikus fegyverek is voltak.