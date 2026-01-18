Tucatjával lőtték a drónokat Oroszország felett

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán 63 ukrán drónt (UAV-t) semmisítettek meg, illetve fogtak el Oroszország régiói és az Azovi-tenger felett.

Az elmúlt éjszaka során, helyi idő szerint január 17-én 23:00 órától január 18-án 7:00 óráig a légvédelmi készenléti rendszerek összesen 63 ukrán, merev szárnyú pilóta nélküli repülőeszközt fogtak el és semmisítettek meg.

23 UAV-t fogtak el a Belgorodi terület felett, 13 UAV-t a Brjanszki terület felett, 6 UAV-t a Rosztovi terület felett, 6 UAV-t az Észak-Oszétia–Alánia Köztársaság felett, 4 UAV-t az Asztraháni terület felett, 4 UAV-t a Volgográdi terület felett, 2 UAV-t a Kurszki terület felett, 1 UAV-t a Voronyezsi terület felett, 1 UAV-t a Rjazanyi terület felett, 1 UAV-t a Sztavropoli terület felett, 1 UAV-t a Krími Köztársaság felett, valamint 1 UAV-t az Azovi-tenger vizei felett lőttek le” – közölte a minisztérium.