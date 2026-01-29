Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet! – videó

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát és 146 drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem 103 drónt lelőtt, ugyanakkor legalább 36 ezekből célba ért. Az ország különböző térségeiben összesen 22 helyszínen csaptak le az oroszok.
Drónzápor Kijevben
A Kyiv Independent helyszínen tartózkodó újságírói szerint helyi idő szerint hajnali 1 óra 26 perckor robbanások hallatszottak Ukrajna fővárosában. A kijevi hatóságok közölték, hogy a légvédelmi rendszereket azonnal aktiválták az érkező orosz drónok elfogására. Kijev megye kormányzója arról számolt be, hogy a főváros külvárosában, Bilogorodka településen két civil vesztette életét. Egy férfi és egy nő halt meg, másokat pedig a helyszínen láttak el a mentők, kórházi kezelésre azonban nem volt szükség.
A Hromadske beszámolója szerint az egyik áldozat egy anya volt, aki négyéves gyermekével tartózkodott otthon, amikor lakásukat találat érte. A másik áldozat a nő élettársa volt. A támadás idején mindketten az épület második emeletén tartózkodtak, míg a gyermek az első emeleten volt. A két felnőtt közvetlen találat következtében vesztette életét.
A gyermeket egy tudósító menekítette ki az égő épületből.
Az ukrán 1+1 televíziós csatornának elmondta: egy orvosi táskáért rohant haza, majd visszatérve segíteni próbált a káoszban.
Ekkor talált rá a síró gyermekre, aki az ágyon feküdt és édesanyját hívta.
Elmondása szerint a tűz rendkívül gyorsan terjedt, és mire a gyermeket kimenekítette, a lépcsőház már lángokban állt. A kijevi Holoszijivszkij kerületben drónroncsok zuhantak le, több lakóépület ablaka betört, és egy magas épület tetején tűz ütött ki.
Zaporizzsja, Krivij Rih és Odessza
Az éjszaka folyamán később az ukrán légierő arra figyelmeztetett, hogy rakéták közelednek több város, köztük Krivij Rih és Mikolajiv felé. Drónokat észleltek Odessza és Zaporizzsja irányában is.
Zaporizzsjában az orosz erők két támadást hajtottak végre lakóövezetek ellen.
Ivan Fedorov kormányzó közlése szerint legalább hat ember megsérült, 14 lakóépület és mintegy 20 autó rongálódott meg. A sérültek közül egy személy kórházi ellátásra szorult.
Krivij Rihben egy ballisztikus rakétatámadás során két civil, egy 51 éves nő és egy 60 éves férfi sérült meg. A város Védelmi Tanácsának vezetője a Telegramon közölte: egy infrastrukturális létesítményt is eltaláltak, további részleteket azonban nem osztott meg.
Odesszában, a korábbi halálos támadások miatti gyásznapon újabb csapás érte a várost.
Szerhij Lisak, a katonai közigazgatás vezetője szerint három férfi – 21, 67 és 80 éves – sérült meg. A fiatalabb áldozatot repeszsérülésekkel kórházba szállították, míg a másik két férfi koponyasérülést szenvedett, de elutasította a kórházi kezelést.
A támadás megrongálta az odesszai Szent Dormition (Istenanya elszenderülése) kolostort is. Az egyházmegye közlése szerint orosz drónok három alkalommal csaptak le a kolostor területére.
Betörtek a templom ablakai és több épület megsérült, köztük az „Életadó forrás” Isten Anyja ikonjának tiszteletére emelt székesegyház és az üvegház.
Energiaválság
Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a támadások következtében Dnyipropetrovszk, Donyeck, Csernyihiv és Zaporizzsja megyékben sok fogyasztó maradt áram nélkül.
Kijevben és környékén is súlyos energiahiány alakult ki.
Közölték: a helyzet továbbra is nehéz, ezért vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be. A zord időjárás tovább rontja a helyzetet: 11 régióban több mint 700 település maradt áram nélkül. Január 28-án estére Kijevben még mindig több mint félmillió fogyasztót érintett az áramszünet.
Denisz Smihal energiaügyi miniszter szerint este óta 610 ezer kijevi fogyasztó maradt áram nélkül.
Ukrajna szövetségesei generátorokat küldenek az ország megsegítésére. Tizenhat partnerország ajánlott fel eszközöket, ezek közül 437 generátort Ukrajna már megkapott az Európai Uniótól és Japántól. A kormány várakozásai szerint több mint 500 generátor és több mint 50 transzformátor érkezhet még.
Egy friss felmérés szerint az áramkimaradások ellenére az ukrán lakosság többsége nem hagyta el otthonát.
A Gradus Research Company felmérése szerint ugyanakkor a keleti és északi régiókban élők jelentős része egyelőre nem tervezi a visszatérést. Oroszország egész télen fokozta támadásait, elsősorban Ukrajna energia-infrastruktúráját célozva, ami súlyos energiaválsághoz vezetett.