Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet! – videó

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát és 146 drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem 103 drónt lelőtt, ugyanakkor legalább 36 ezekből célba ért. Az ország különböző térségeiben összesen 22 helyszínen csaptak le az oroszok.

Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet

Fotó: AFP

Drónzápor Kijevben

A Kyiv Independent helyszínen tartózkodó újságírói szerint helyi idő szerint hajnali 1 óra 26 perckor robbanások hallatszottak Ukrajna fővárosában. A kijevi hatóságok közölték, hogy a légvédelmi rendszereket azonnal aktiválták az érkező orosz drónok elfogására. Kijev megye kormányzója arról számolt be, hogy a főváros külvárosában, Bilogorodka településen két civil vesztette életét. Egy férfi és egy nő halt meg, másokat pedig a helyszínen láttak el a mentők, kórházi kezelésre azonban nem volt szükség.

A Hromadske beszámolója szerint az egyik áldozat egy anya volt, aki négyéves gyermekével tartózkodott otthon, amikor lakásukat találat érte. A másik áldozat a nő élettársa volt. A támadás idején mindketten az épület második emeletén tartózkodtak, míg a gyermek az első emeleten volt. A két felnőtt közvetlen találat következtében vesztette életét.

A gyermeket egy tudósító menekítette ki az égő épületből.

Az ukrán 1+1 televíziós csatornának elmondta: egy orvosi táskáért rohant haza, majd visszatérve segíteni próbált a káoszban.

Ekkor talált rá a síró gyermekre, aki az ágyon feküdt és édesanyját hívta.

Elmondása szerint a tűz rendkívül gyorsan terjedt, és mire a gyermeket kimenekítette, a lépcsőház már lángokban állt. A kijevi Holoszijivszkij kerületben drónroncsok zuhantak le, több lakóépület ablaka betört, és egy magas épület tetején tűz ütött ki.

Zaporizzsja, Krivij Rih és Odessza

Az éjszaka folyamán később az ukrán légierő arra figyelmeztetett, hogy rakéták közelednek több város, köztük Krivij Rih és Mikolajiv felé. Drónokat észleltek Odessza és Zaporizzsja irányában is.

Zaporizzsjában az orosz erők két támadást hajtottak végre lakóövezetek ellen.

Ivan Fedorov kormányzó közlése szerint legalább hat ember megsérült, 14 lakóépület és mintegy 20 autó rongálódott meg. A sérültek közül egy személy kórházi ellátásra szorult.