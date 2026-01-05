Drónok csaptak össze Herszonban

Hírlevél
Herszonban sikeres bevetést hajtottak végre az oroszok. A beszámoló szerint drónok csaptak össze drónokkal, amiből az oroszok kerültek ki győztesen.
Oroszországorosz drónokDnyeper

Az orosz haderő egyik egységének tagja megelőzhetett egy ukrán csapást Herszonban. A sajtóhírek szerint drónok csaptak össze drónokal, miután a Dnyipro-csoport egyik drónkezelője több ukrán pilóta nélküli gépet is érzékelt és úgy döntött csapást mér – írja a Life

Drónok között zajló összecsapásra került sor, amiből az oroszok kerültek ki győztesen
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az FVP drón kezelője érzékelte, hogy Dnyeper jobb partjánál két ukrán pilóta nélküli gép, egy Jupiter-H1 nagy magasságú bombázó drón és egy Baba Jaga nehéz hexakopter repült. 

A harci küldetés sikeresen teljesítve: egy Boomerang FPV drón üzemeltetőjének csapásai következtében az ukrán fegyveres erők Jupiter-H1 pilóta nélküli bombázó repülgépe, majd később egy ellenséges Baba Jaga osztályú hexakopter elvesztette az irányítást felettük és a folyópartra zuhant. A roncsokat később katonai személyzetünk kiemelte

 – jelentette a védelmi minisztérium.

A bombázó drón jelenléte arra utal, hogy az ukránok épp egy támadásra készülhettek, amikor az orosz pilóta megtámadta őket. 

 

